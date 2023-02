L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell (Junts), ha expulsat Joaquim Colomer de l’equip de govern hores després que transcendís que el ja exregidor i president del Consell Comarcal es presentarà a les eleccions municipals en una candidatura independent. No obstant això, Munell assegura la destitució arriba per les «deslleialtats» de Colomer els últims anys. També el vinculen amb perfils anònims de Twitter crítics amb Munell, el president comarcal de Junts, Joan Manso.

En un comunicat, l’equip de govern de Ripoll assegura que «feia mesos» que tenien constància de perfils a xarxes socials i de correus electrònics que contenien «desinformacions, difamacions i ‘fake news’». Fins i tot, asseguren, la candidata de Junts a les municipals i nous membres de la candidatura de Junts havien rebut «missatges d’assetjament».

Expliquen que els serveis informàtics han constatat que, com a mínim, un d’aquests comptes «corresponia a un número de telèfon d’un mòbil municipal assignat a un regidor de l’equip de govern». Colomer nega estar al darrer d’aquests perfils de Twitter.

El president del Consell Comarcal del Ripollès s’ha distanciat de Junts sobretot després que Jordi Munell apostés per Manoli Vega per ser-ne la candidata a Ripoll. Tampoc ha tingut bona sintonia amb el president de la formació al Ripollès, Joan Manso. Per aquests motius ja fa temps que va posicionar-se a favor d’una llista independent, i en aquest sentit ha estat treballant des de fa mesos. Encara que no ho ha manifestat públicament, és un secret a veus que és l’home fort d’aquesta formació a la comarca.

El mandat que s’està extingint ha servit per ressituar a diversos polítics locals, que han manifestat la seva voluntat de desfer-se del jou que els suposava pertànyer a partits on havien de claudicar sovint a voluntats marcades per persones externes a la seva acció de govern.

El de Colomer no és l’únic cas on s’ha subratllat la necessitat de desfer-se del segell del partit que representa. L’alcaldessa de Campdevànol Dolors Costa tampoc ha dit encara que es presentarà a la reelecció, però sí que ha explicat reiteradament que en cas de fer-ho serà com a independent. Es tracta d’una situació similar a la de Colomer, amb Manso com a antagonista malgrat que va començar el mandat sent regidor de l’equip de govern que lidera Costa. El divorci polític entre tots dos és un fet consumat i sense solució de continuïtat des de fa temps. Altres noms que tenen possibilitats de formar part d’aquesta candidatura comarcal són l’actual alcalde de Planoles, David Verge, que ja es va presentar amb els independents Gent per Planoles en els dos últims comicis, o bé la llista que Carles Mercader encapçalarà a Ogassa després de crear una associació de veïns crítica amb el consistori que dirigeix Josep Tremps (ERC). A més caldrà veure què fan consellers que han estat a l’equip de govern de Joaquim Colomer al Consell Comarcal, amb els quals el president ha mantingut una bona sintonia, i que no tenen decidit ni tan sols la continuïtat un mandat més. El santjoaní Ramon Roqué (MES) consultarà amb els companys de candidatura quina opció prefereixen. Per la seva banda ni la santpauenca Dolors Cambras (Junts) ni el camprodoní Xavier Guitart (PSC), no han verbalitzat a hores d’ara el seu futur.

La nova formació independent no serà exclusiva del Ripollès, ja que es presentarà també a la resta de comarques gironines. Aquesta transversalitat té com a objectiu sumar sinèrgies tant a escala comarcal com de circumscripció provincial, de cara a obtenir representació en la configuració dels Consells Comarcals i també de la Diputació de Girona. L’aparició de llistes alienes als partits tradicionals o hereus d’aquests, és una tendència cada vegada més habitual als pobles, tal com s’ha constatat també a Osona, per garantir una major llibertat de moviment i defensa del territori sense peatges accessoris.