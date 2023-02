El sistema judicial català, fortament castigat per la pandèmia i més recentment per la vaga de lletrats de l’Administració de Justícia des de fa un mes, afronta ara un nou repte: una vaga de tres dies convocada pel personal de Mesures Penals Alternatives, un servei externalitzat des de fa anys pel Departament de Justícia i que està a càrrec de tres associacions del tercer sector (Apip-Acam, INTRESS i Fundació Ires).

L’aturada, convocada pel sindicat CCOO, tindrà lloc els pròxims 28 de febrer, 1 i 2 de març. Els treballadors lamenten que l’externalització del servei de Mesures Penals Alternatives, que va tenir lloc fa 22 anys, ha comportat precarització al sector i una pèrdua del poder adquisitiu d’un 20%. Una altra de les seves reivindicacions és l’adequació salarial amb el personal de justícia juvenil, que compten amb sous més elevats perquè el servei no està externalitzat.

Les entitats subratllen que no poden apujar salaris si no reben més finançament per part de la Generalitat. Tot i que han mantingut un diàleg constant amb Justícia durant els últims mesos, finalment han decidit optar per fer vaga.

Un servei imprescindible

A la província de Girona l’entitat adjudicatària és INTRESS, i hi treballen una quinzena de persones repartides per tots els jutjats.

Enric Pujol fa vuit anys que treballa als jutjats de Blanes, i lamenta la situació de «bloqueig» del conveni col·lectiu des de 2019. Sosté que l’externalització ha precaritzat el servei i assegura que «tothom ens comprèn molt, però estem bloquejats des de fa anys».

En el mateix sentit s’expressa Ester Peramon, una de les portaveus del cos i treballadora als jutjats de Manresa, que lamenta que tot i que han d’atendre un perfil de persones que comet diversos tipus de delictes, no perceben cap complement de perillositat. Tampoc se’ls té en compte l’antiguitat o la formació. «Atenem el 42% de la població penitenciària, i l’objectiu del Departament de Justícia és que aquesta xifra augmenti encara més, però el nostre servei només obté un 2% dels recursos econòmics», lamenta. Peramon defensa la importància de la seva tasca, ja que suposa l’aplicació de penes menys punitives que la presó i que tenen l’objectiu de rehabilitar el penat a la societat. A més, assegura que els estudis que s’han fet avalen que aplicar les mesures alternatives (treballs en benefici de la comunitat, programes formatius d’educació sexual, deshabituació de tòxics, seguretat viària, etc.) redueix el risc de reincidència.

Els treballadors es manifestaran els tres dies de vaga a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. El personal d’acompanyament a víctimes del delicte, que té condicions laborals semblants, també s’ha adherit a la vaga.

Justícia estudia mesures

Fonts del Departament subratllen que escoltaran totes les reivindicacions que els han traslladat les entitats convocants, i indiquen que durant els últims mesos hi ha hagut diversos contactes entre ambdues parts. A més, asseguren que el Departament estudia una «escletxa administrativa» al contracte adjudicat per introduir millores. El contracte finalitzarà el desembre de l’any vinent.