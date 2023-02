El 2023 és any electoral: toca escollir de nou a alcaldes i equips de govern als municipis. Per no perdre cap detall i tenir clares les dates importants per aquesta nova cita electoral, us deixem les dates clau de les eleccions municipals 2023.

Quin dia se celebren les eleccions? El diumenge fixat per als comicis és el 28 de maig de 2023. La llei electoral marca que les eleccions municipals se celebrin el quart diumenge del mes de maig cada quatre anys. Quin és el període de campanya electoral? La campanya començarà el divendres 12 de maig (a la mitjanit de dijous 11) i finalitzarà dues setmanes més tard, el divendres 26 de maig (a la mitjanit del mateix divendres). El dissabte 27, el dia abans de les eleccions, serà jornada de reflexió. Quin dia es coneixeran les llistes definitives? Els partits poden presentar les llistes definitives entre el 19 i el 24 d'abril. Dos dies més tard, el 26 d'abril es fa la publicació oficial de les candidatures, i el 2 de maig és la proclamació oficial de les candidatures, amb les correccions corresponents. Quan he de demanar el vot per correu? El vot per correu es pot sol·licitar des del dia de la convocatòria de les eleccions (4 d'abril) fins al 18 de maig. Les votacions per correu es podran fer des del 8 fins al 24 de maig. I el vot des de l'estranger? Si resideixes a l'estranger has de sol·licitar el vot del 4 al 29 d'abril. La votació des de l'estranger serà des del 2 al 24 de maig. Quan sabré si soc membre d'una mesa electoral El sorteig de les meses electorals se celebra entre el 29 d'abril i el 3 de maig. Durant els dies posteriors s'hauran de rebre les notificacions. Quin dia es constituiran els nous ajuntaments? El dissabte 17 de juny se celebraran els plens de constitució dels nous ajuntaments. Des del dia de les eleccions fins a aquesta data, els partits tenen temps per a pactar les investidures. L'alcalde o alcaldessa serà proclamat en cas d'obtenir majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. Si no hi ha majoria absoluta a la primera votació, serà alcalde o alcaldessa qui hagi encapçalat la llista amb més vots a les eleccions municipals. En cas d'empat entre dos o més candidats, es decidirà per sorteig.