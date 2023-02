L’aprovació dels pressupostos no ha satisfet la CUP en l’àmbit de salut, ja que fa temps que reclama un «pla de xoc» per fer front a la situació en la qual es troba la sanitat pública.

Un dels punts que ha generat més controvèrsia és l’externalització dels serveis. Concretament, consideren que per avançar cap a un sistema totalment públic, els pressupostos haurien d’incloure la internalització de serveis com el transport sanitari, en la línia de la proposta de llei que l’agrupació anticapitalista va proposar fa dos anys.

La setmana passada, la CUP va convidar el Consell de Col·legis de Metges d’Infermeres i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per saber la seva opinió. En el cas dels metges, el seu president, Josep Vilaplana, que també és president del col·legi gironí, no es va postular clarament per la internalització però sí que va reclamar un bon servei, independentment de qui el doni.També va demanar fer un estudi econòmic del cost de tenir un servei òptim i de l'opció d’internalització.

En el cas de les infermeres, Elena Gil, vocal del col·legi gironí i del consell català, es va mostrar a favor d’internalitzar el servei.