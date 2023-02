Els Mossos d'Esquadra han registrat el 2022 un augment del 19% en els robatoris de bicicletes a les comarques gironines respecte dades del 2021, quan se'n van sostreure 833. En concret, l'any passat se'n van usurpar 991; el que equival a tres robatoris al dia de mitjana. Segons detalla Mossos, aquests vehicles desapareixen de la via pública, però també de garatges, trasters o balcons. Per això, l'agent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana (URPAC), Sara López, recomana deixar-les "sempre ben lligades" encara que estiguin guardades a casa. Pel que fa a models, afirma que "són totes susceptibles a ser robades", però detalla que "la meitat -de les que se sostreuen- són BTT".

De les 991 bicicletes sostretes l'any passat a les comarques de Girona, 375 es van robar a l'Alt Empordà; 334, al Gironès; 130, al Baix Empordà; 72, a la Selva; 47, al Pla de l'Estany; 28, a la Garrotxa i 5, al Ripollès. Aquí no es contemplen els robatoris a la Cerdanya perquè la comarca no pertany a la regió policial de Girona.

Els robatoris s'han incrementat a gairebé totes les comarques menys a la Garrotxa, on s'ha passat de 61 bicicletes robades el 2021 a les 28 actuals i al Ripollès, on el 2021 se n'havien sostret 8. Tot i l'augment generalitzat d'usurpacions de bicicletes a la demarcació de Girona, els delictes comesos l'any passat no arriben a xifres prepandèmiques. El 2019 se'n van arribar a robar 1.022, el que representa un 3% més respecte a les sostretes el 2022 i gairebé un 23% respecte de les del 2021.

La majoria són BTT

Els Mossos alerten que, majoritàriament, els lladres s'emporten bicicletes de muntanya. De fet, "la meitat de les que han estat sostretes els darrers anys ho són", afirma l'agent de l'URPAC a Girona, que ho atribueix al fet que "en ser un model molt versàtil, n'hi ha més". Tanmateix, insisteix a dir que totes les bicicletes "són susceptibles a ser robades" independentment del model i de la gamma, perquè està convençuda que "els lladres aprofiten l'oportunitat i s'emporten la que és més fàcil d'agafar". I és que, segons l'agent, molts d'aquests robatoris "solen produir-se fruit d'un descuit o per excés de confiança".

En aquesta línia, des del cos de Mossos d'Esquadra recomanen deixar la bicicleta "ben lligada" sempre que es perd de vista. "Cal que tots els elements mòbils estiguin collats perquè no se'n puguin endur cap part", detalla l'agent López, que insisteix a dir que això no només s'ha de fer quan la deixem a la via pública. "Quan la guardem a casa en un balcó, en un traster o en el garatge és millor que també les lliguem per si hi accedeix algú".

Denunciar per recuperar la bicicleta

Si, tot i prendre les mesures necessàries, la bicicleta acaba sent sostreta, l'agent de Mossos Sara López remarca que "s'ha de denunciar". Detalla que en cas de no fer-ho, "no se sap a qui s'ha de tornar la bicicleta si es recupera". Per presentar denúncia als Mossos, cal saber-ne les característiques bàsiques. Aquestes inclouen la marca, el model i el número de bastidor (que està gravat al quadre de la bicicleta, sota els pedals).

També és necessari, si se'n té alguna, adjuntar també una fotografia "perquè sigui més fàcil d'identificar". Aquest últim pas és de gran ajut pels Mossos sobretot en el cas que la bicicleta tingui algun element característic que permeti als agents reconèixer-la només de veure-la circular.

Un cop feta la denúncia, la pàgina de la Generalitat disposa d'un apartat titulat 'Bicicletes sostretes/recuperades', on es pot comprovar des de casa si han recuperat una bicicleta robada que s'ha denunciat o bé si la bicicleta de segona mà, que ens interessa comprar, ha estat sostreta primer.

Per la primera casuística, només cal introduir el número de bastidor de la bicicleta robada i esperar que l'aplicatiu indiqui si s'ha pogut recuperar. En el segon cas, es procedeix de la mateixa manera, però serveix per comprovar que ningú ha denunciat el robatori de la bicicleta que volem adquirir.

Per evitar caure en un parany, l'agent de l'URPAC de Mossos recomana comprovar el número de bastidor del vehicle en aquest portal de Mossos i demanar al venedor la factura d'adquisició de la bicicleta abans de comprar-la. López afirma que "es poden comprar bicicletes de segona mà", però insisteix en la importància de "prendre mesures de seguretat" abans de fer-ho. Perquè detalla que si es detecta que ha estat sostreta, podria comportar problemes al nou propietari.