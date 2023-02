La setmana que ve serà clau en la gestió de l'aigua i que es poden produir canvis importants en la gestió de la sequera. Bona part de Catalunya es troba ara en situació d'alerta per sequera, però sense grans pluges en les previsions meteorològiques es podria incrementar la categoria i saltar d'alerta a excepcionalitat. Aquest és un fet que es produeix quan el nivell de les reserves cauen del 25%. I avui, la mitjana de les conques catalanes és del 28%.

El govern de Catalunya té sobre la taula una mesura molt poc habitual, que és el buidatge total del Pantà de Sau, segons ha avançat Rac-1. Si res no canvia es podria aprovar a principis de la setmana que ve. Un buidatge que serviria per transvasar l'aigua cap a l'embassament veí de Susqueda.

El pantà de Sau supera per poc el 15% de capacitat

Actualment Sau, el segon embassament del país per grandària, supera per poc el 15% de la seva capacitat. I aquest és un nivell de reserves tan baix que els experts creuen que podria començar a afectar i malmetre la qualitat de l'aigua que hi queda. Perquè aquesta aigua estaria entrant en contacte amb els fangs del fons.

Aquest és el motiu per plantejar-se una operació molt delicada, que ja va esbossar-se, però no es va acabar executant en dues sequeres molt extremes, la del 2005 i la del 2008. En tots dos casos l'operació de buidatge no es va acabar, perquè van arribar les pluges que van fer remuntar la situació.

Aquest buidatge és una operació delicada no només tècnicament sinó pels efectes mediambientals. Per exemple, per la supervivència dels peixos que viuen a Sau, que en són milers i on hi ha, per exemple espècies autòctones.

Restriccions en el consum d'aigua

En tot cas, la situació continua sent greu al conjunt del país, amb una mitjana de reserves del 28% i amb bona part de les conques en situació d'alerta. Si això es produís es podrien començar a aplicar restriccions en el consum d'aigua i limitacions d'ús. Com ara la neteja de cotxes amb aigua potable, reomplir piscines o fer servir l'aigua en fonts ornamentals.