L’amenaça de pluja no apaga les últimes rues

Encara hi havia ganes de més. Però l’amenaça de pluja havia fet tremolar hores abans als integrants de les carrosses i comparses de Carnaval, que s’encomanaven a la màgia d’aquesta tradicional cita per a poder omplir de música, color i alegria el cor de les localitats gironines on la festa encara havia d’arribar.

Però ni l’amenaça de pluja ni el fred van poder aigualir la il·lusió de milers de persones, que no es van voler perdre els últims batecs del Carnaval. A les cinc de la tarda, la rua va començar a caminar pels carrers d’Olot, des de l’estació fins a la plaça Clarà, amb la participació de 23 colles (van desfilar-hi més de 1.500 persones). Al vespre, després del sopar solidari de colles i el lliurament dels premis, l’orquestra Maribel va conduir la traca final de la festa, on també van pujar a l’escenari Àngel i Dimoni i DJ’s locals. La Bisbal d’Empordà també va viure ahir l’acte central del Carnaval. La rua va arrencar a les quatre de la tarda des del Terracotta Museu per enfilar després el carrer 6 d’octubre de 1869, l’avinguda les Voltes i el carrer de l’Aigüeta, on va tenir lloc l’acte de lliurament dels guardons. La desfilada va comptar amb la participació de 25 colles d’arreu de la comarca del Baix Empordà. La cirereta del pastís la van posar l’orquestra Di-versiones i La Fúmiga, en una nit de concerts al Pavelló Firal que també va comptar amb la presència de DJ Evelyn. Castelló d’Empúries també es va sumar a la tradicional celebració, tot i que aquí la pluja va obligar a l’organització a traslladar la rua a l’interior de la sala polivalent, on els més petits van desfilar amb les comparses. El grup d’animació infantil Els Atrapasomnis va amenitzar la cita. Per la seva banda, Riudellots de la Selva també va donar la benvinguda al Carnaval, amb la celebració d’una rua pels principals carrers del municipi. En paral·lel, ahir també va ser el tercer i últim dissabte de rues de Carnaval a la ciutat de Girona. Van celebrar les tradicionals desfilades els barris del Pont Major, Pla de Palau-Sant Pau, Can Gibert del Pla-Santa Eugènia i tots els barris de l’esquerra del Ter, que organitzen una desfilada conjuntament. A més, habitualment, l’esdeveniment té un caràcter solidari. En aquesta edició, els diners de la recaptació es destinaran a la Fundació Vicente Ferrer i les famílies a l'Índia.