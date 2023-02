Aquest dilluns, les comarques gironines s'han despertat amb termòmetres, en la majoria de casos, per sota dels zero graus a causa d'un temporal de fred que està afectant Catalunya. Si bé la predicció per aquest matí apuntava a la possibilitat de nevades en cotes molt baixes a les províncies de Barcelona i Tarragona, a Girona la neu també ha fet acte de presència. Així ha passat a primera hora a Palamós i Palafrugell, però, en ambdós casos, la nevada ha estat testimonial sense que les volves quallessin en arribar a terra.