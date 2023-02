El semàfor ha passat de "groc" a "taronja". El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la declaració d'excepcionalitat per sequera als sistemes Ter-Llobregat i Muga-Fluvià, fet que implicarà una nova reducció en el consum d'aigua. A més, el Govern aprovarà un decret-llei de mesures d'emergència per sequera per protegir els abastaments, agilitzar els processos i penalitzar els possibles incompliments. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha confirmat que s'incrementarà el volum d'aigua transvasat de Sau a Susqueda, per tal d'evitar que la poca aigua que queda al pantà osonenc (situat en un 17%) pugui quedar contaminada pels fangs. Aquesta mesura es durà a terme al llarg de tot el mes de març. Finalment, també es triplicaran els ajuts pel transport d'aigua en camions cisterna, tot passant de 800.000 a dos milions d'euros.

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aprovarà demà dimecres l'entrada en excepcionalitat dels sistemes Ter-Llobregat i Muga-Fluvià, que afecten a bona part de les comarques gironines. Fins ara la situació era d'alerta, però es farà un pas més cap a l'excepcionalitat. Un cop aprovada, entrarà en vigor quan es publiqui al DOGC, cosa que passarà dijous o divendres. Això implicarà, entre altres mesures:

-reducció 40% aigua per a usos agrícoles (actualment es troba en un 25%)

-reducció del 15% per a usos industrials (fins ara se situava en un 5%)

-prohibició del reg de zones verdes, públics i privades

-redució de l'aigua per als usos lúdics

-reducció dotació per habitant i dia: se situarà en 230 litres per persona i dia, mentre que fins ara eren 250. Tot i això, Jordà apunta que es troba molt per sobre de la mitjana d’ús a Catalunya, que és de 117 litres per persona i dia.

Segons ha explicat Jordà, aquesta situació d'excepcionalitat arriba després de les mesures de dessalinització i regeneració que la Generalitat ha dut a terme en els últims mesos, i que han permès aportar al sistema "més aigua que els pantans de Sau i Sant Ponç junts". Totes aquestes mesures, indica, han permès endarrerir sis mesos l'entrada del semàfor taronja.

Segons ha explicat Jordà, abans del Consell Executiu del Govern es va reunir la Comissió Interdepartamental de Sequera, on els diferents departaments implicats van posar en comú l'evolució i les mesures en vigor necessàries per tal de poder "avançar-se" als futurs escenaris de sequera. És per això que s'aprovarà un decret-llei de sequera amb tres objectius: protegir l'abastament, agilitzar els tràmits per les actuacions que calgui prendre (accions d'emergència) i dissuadir i penalitzar les males conductes. A més, segons ha indicat la consellera, també es volen recuperar captacions en desús, fer possible les contractacions d'emergència o efectuar una requisa temporal de drets d'aprofitament, si és necessari. D'altra banda, es volen preveure sancions per als gestors de subministrament, públics o privats, que no compleixin amb els consums previstos pels requisits d'excepcionalitat, i s'imposaran també en el cas que no es facilitin les dades de consum o no es presentin els plans d'emergència. "No és un decret amb afany recaptatori, sinó que vol garantir la resposta administrativa per garantir l'accés a l'aigua en una situació molt difícil", ha indicat Jordà.

D'altra banda, Jordà també ha confirmat que el Govern incrementarà l'aigua transvassada de Sau a Susqueda, per tal d'evitar que els 28 hectòmetres que queden a Sau (un 17% del total) puguin fer-se malbé pel contacte amb el fang. D'aquesta manera, al llarg del mes de març, en lloc de desembassar 0,3 hectòmetres diaris es passarà a 0,5 de Sau a Susqueda. "No podem perdre ni una gota d'aigua", ha indicat Jordà, que ha manifestat que es tracta d'una mesura "extremadament tècnica" i en la qual el departametn d'Acció Climàtica ja treballa per poder-la implementar.

Finalment, la Generalitat triplicarà els ajuts per al transport d'aigua en camions cisterna, davant de la gran quantiat de peticions que han rebut per part dels ajuntaments. D'aquesta manera, es passarà d'una dotació inicial de 800.000 euros fins a dos milions d'euros, per tal de poder atendre a totes les demandes.

Jordà ha advertit que l'emergència climàtica és "imparable", i que l'important és avançar-se a futurs escenaris "des de la valentia". "No són decisions fàcils, sinó necessàries, i ens agradaria que ningú dubti que farem tot el que està al nostre abast", ha indicat.