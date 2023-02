«Nosaltres tenim molta feina i no pensem fer una processó a Montserrat». Així ha respost Teresa Jordà quan ha estat preguntada per la iniciativa d’un dels seus predecessors en el càrrec, Francesc Baltasar, que durant la sequera de 2008 va dir que anirien a posar una espelma a la Verge. «Nosaltres tenim grups de treball que treballen intensament en la situació, i en això estem conjurats», va indicar.

Tot i això, Jordà ha acusat la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) de no haver pres prou mesures per garantir el reg a la zona, i ha assegurat que, quan els va preguntar quines mesures tenien previstes, li van contestar: «Déu proveirà». En aquest sentit, la consellera ha subratllat que els embassaments catalans que estan dins de la Confederació -i que per tant no són competència de la Generalitat- es troben actualment a un 30% de la seva capacitat i ha mostrat la seva «preocpuació» perquè «no s’estan fent els deures ni estant essent prou previsors».

Per això, la Generalitat ha exigit una reunió formal amb la CHE per abordar l’assumpte, recordant que la Generalitat té des d’octubre del 2021 un pla de sequera per a les conques internes.

De fet, la CHE preveu restriccions a l’ús de l’aigua en la campanya del regadiu però també altres usos no econòmics o no agraris com l’hidroelèctric davant l’actual situació de sequera. La situació de la conca de l’Ebre a Catalunya és la que té les «pitjors perspectives», segons ha admès la presidenta de l’organisme, Maria Dolores Pascual, que ahir dimarts va visitar la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell.

En aquest sentit, ha apuntat que el mes de març serà «determinant» per prendre decisions si no hi ha un canvi de tendència, però en qualsevol cas, va advertir que la campanya serà difícil. De fet el regadiu ja aplica restriccions al canal d’Aragó i Catalunya i a l’Urgell s’ha plantat més cultiu de secà.

Transvasament descartat

Tornant a Jordà, preguntada per un vell projecte dels governs de CiU, el transvasament del Roine, la consellera ha deixat clar que la política del Govern «no és la de fer transvassaments».

De cara als propers mesos, Jordà ha assenyalat que les previsions del Meteocat assenyalen que cap al 20 de març poden arribar pluges abundants, mentre que els mesos d’abril i maig poden ser «relativament plujosos», però sense cap excepcionalitat. Per tant, serà molt difícil que durant la primavera es pugui sortir de l’actual atzucac.

Pel que fa a altres mesures que es podrien dur a terme, entre els mesos de maig i just es podria activar l’aprofitament del rec Comtal, fet que aportaria uns 200 litres per segon, i l’ACA requerirà als ajuntaments que tenen pous municipals que els activin per tal de sumar 300 litres més per segon». L’objectiu és recuperar i diversificar al màxim les fonts proveïdores d’aigua.