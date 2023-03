Més de 80 candidatures opten a la primera edició dels Premis Generalitat Girona. El jurat, format per deu persones, es va reunir aquest dimarts per fer una primera valoració dels candidats i va celebrar l'elevat volum de sol·licituds així com el seu nivell.

En total, se n'hi han presentat 84 que opten a tres categories: 32 al Premi Josep Irla Bosch, de reconeixement a persones per la seva trajectòria rellevant i destacable professional o vital; 30 al Premi Aurora Bertrana Soler, al projecte social que fomenti l'equitat i la igualtat; i 22 al Premi Isabel Vila Pujol, a la iniciativa empresarial que hagi destacat per fomentar una economia innovadora, verda i de responsabilitat social a la demarcació. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, remarca la "diversitat de perfils i la rellevància dels seus respectius àmbits". Tot plegat, assegura, "indica l'encert en la creació d'aquests premis per visualitzar iniciatives i projectes destacats de les comarques gironines i alhora generar referents per la resta de la societat". L’acte de lliurament dels Premis es farà el 28 d’abril, coincidint amb la data que el president Francesc Macià, l’any 1931, va nomenar, Josep Irla com a primer comissari delegat de la Generalitat a Girona, un cop proclamada la II República i la Generalitat va recuperar l’autogovern. La comissaria delegada va ser l’antecedent a l'actual Delegació del Govern.