La Generalitat de Catalunya ha ampliat les restriccions a causa de la sequera extrema que pateix el territori català –és el període més llarg sense pluges des de principis del segle XX–, unes mesures que entraran en vigor dijous 2 de març i que impliquen 224 municipis que junts suposen prop de sis milions d’habitants, el 80% de la població.

La mesura implica limitar el consum d’aigua per persona a 230 litres per dia (la mitjana són 117).

Més enllà dels canvis d’hàbits que busquen també aquestes mesures (com evitar els banys o les dutxes llargues), sí que hi ha prohibicions concretes. Per exemple, les persones que tinguin piscina no podran omplir-la i els agricultors passen a tenir limitat el consum d’aigua al 40% (abans era del 15%). La restricció en la indústria arriba al 15% (fins ara era del 5).

La decisió s’ha pres a causa de com estan les conques internes que proveeixen Barcelona, Girona i múltiples municipis a tot Catalunya, només estan a un 28% de la seva capacitat. Però l’alerta no només serveix per combatre contra l’excessiu ús d’aigua per posar remei a la sequera, sinó que també implica una conscienciació als habitants sobre la quantitat d’aigua que gastem al dia a petites accions.