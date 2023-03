La plataforma STOP JJOO ha fet públic aquest dimecres el seu rebuig al projecte Vallter 365, una iniciativa que pretén reconvertir l'estació en un centre d'activitats de muntanya i que permetria tenir-la oberta tot l'any. Oriol Ajenjo, portaveu de STOP JJOO al Ripollès, critica que el cost del projecte -uns 35 milions d'euros- és cinc vegades més que el que destina el Govern a la comarca. Reclamen que es faci pública tota la informació i que s'obri un debat al territori sobre "quin ha de ser el model socioeconòmic del Ripollès". La Plataforma creu que és un "rentat de cara" per "no assumir la inviabilitat econòmica i mediambiental" de les estacions d'esquí. A més, creuen que afectarà el parc natural de les Capçaleres del Ter i Freser.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està treballant amb un projecte per poder donar viabilitat econòmica i ambiental a l'estació d'esquí de Vallter 2000, que aviat complirà 50 anys. Sobre la taula hi ha la proposta de reconvertir l'estació d'esquí en un centre d'activitats de muntanya i que, per tant, no estigui tan lligada a l'estacionalitat de la neu i pugui obrir els 365 dies de l'any. Entre d'altres, la memòria que actualment hi ha del futur projecte inclou la construcció d'un nou telecabina, un nou aparcament, un edifici de serveis i un mirador panoràmic.

El projecte encara no s'ha presentat oficialment ni hi ha un calendari d'actuacions, però des de la Plataforma STOP JJOO s'oposen a la proposta. Reclamen més transparència i que es faci públic tot el projecte i el pressupost perquè sigui la gent de la comarca del Ripollès qui pugui decidir el futur d'aquestes instal·lacions. El portaveu de la plataforma, Oriol Ajenjo, creu que l'estació és "insostenible a nivell econòmic i ambiental amb unes instal·lacions molt envellides" i assegura que "l'únic que fa el projecte és intentar garantir la seva viabilitat econòmica".

En declaracions a l'ACN, Ajenjo ha posat sobre la taula que "en moltes ocasions la Generalitat ha hagut de rescatar amb fons públics aquesta estació" i creu que ara FGC "vol fer un rentat de cara a les estacions d'esquí i convertir-les en estacions de muntanya". De fet, consideren que estan fent servir una estratègia de "greenwashing" perquè "titllen el projecte de sostenible, tot i que acabarà afectant el propi Parc Natural de les Capçaleres del Ter". En aquest sentit, Ajenjo ha dit que les noves instal·lacions afectarien zones de nidificació d'espècies protegides i també zones agrícoles i ramaderes de Setcases, a banda de l'impacte visual que podria tenir.

Per la plataforma, el projecte Vallter 365 "evidencia que el Govern i les administracions locals no tenen un full de ruta clar pel Pirineu i les comarques de muntanya". Ajenjo critica que l'aposta sigui "seguir dinamitzat el territori en base al monocultiu turístic" i considera que aquest és un "sistema caduc a nivell ambiental, social i territorial". A més, creu que, mentre es destinin tants dies a l'estació d'esquí, "se'n deixen de destinar als problemes reals de la gent de la comarca". Davant aquesta situació, la plataforma té previst obrir un debat a la comarca en els pròxims dies.

Vallter 2000 i el model "insostenible" actual

Vallter es va inaugurar el 1975 i està situada a més de 2.800 m d'altitud i envoltada del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. El model de negoci de l'estació està centrat en la neu i compta amb remuntadors, telecadires i teleesquís que han quedat "envellits", segons detalla en un informe FGC. El seu accés és per carretera, en una zona d'"importants riscos geològics (allaus i fluxos torrencials)". La conclusió, segons FGC, és que el model d'explotació actual "no és sostenible ni a nivell econòmic ni ambiental".

El document posa l'accent en l'aposta per un nou transport de telecabina que permetrà desplaçar-se des de la cota 1.500 (Camps de Carlat, situada a uns 3 km al nord de Setcases) fins a la de dalt de tot, situada a 2.535 m i "sense trepitjar el Parc Natural". El nou transport, a més, evitarà l'accés de vehicles dins el parc natural i posarà fi a les aglomeracions i als problemes d'estacionament en temporada alta. Com a conseqüència, es millorarà l'impacte paisatgístic i es reduirà la petjada de carboni. Concretament, calculen que s'evitaran 1.368.627 kg de CO2 per any.

Entre les millores que s'hi volen fer destaca també la construcció d'un nou aparcament amb un paviment que permetrà la infiltració d'aigües pluvials i la construcció d'un edifici de serveis (tots dos a la cota 1.500) així com un mirador panoràmic a dalt de tot. Aquest últim ja està en curs. A més a més, es vol millorar l'aparcament actual retirant l'asfalt i transformar la carretera per on actualment circulen els vehicles per fer-la una via de servei i pista de ruta per a bicicletes, BTT etc. També implicarà la retirada dels antics remuntadors i estructures actuals de l'estació, un fet que comportarà una "millora ambiental i paisatgística".

La inversió total puja a uns 35 milions d'euros, dels quals prop de la meitat ja estan recollits al contracte programa de Vallter del període 2022-2026 on ja es contempla un canvi de dos remuntadors que han quedat obsolets i que ja no tenen més vida útil.