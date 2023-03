L'Audiència Provincial de Girona, amb dades actualitzades el 26 de gener, ha revisat 5 casos i ha rebaixat la condemna a 2 agressors sexuals, fet que ha comportat la seva sortida en llibertat de la presó. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha fet públic aquest dijous el recompte de reduccions de condemna i absolucions a agressors sexuals fruit de l'aplicació de la llei del 'només sí és sí'. Les dades fins a l'1 de març apunten que els tribunals han acordat "com a mínim 721 reduccions de pena", fet que ha suposat "com a mínim 74 excarceracions".

A Catalunya s'han rebaixat condemnes a almenys 49 agressors, cinc dels quals han quedat excarcerats. D'aquestes reduccions de condemna, 28 han estat acordades per l'Audiència Provincial de Barcelona (3 excarcerats), 2 per la de Girona (2 excarcerats), 8 per la de Lleida i 6 per part de la de Tarragona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat cinc reduccions de condemna més.

El CGPJ ha facilitat aquestes dades a través d'una taula que separa els casos per tribunals. A tot l'Estat el Tribunal Suprem ha acordat 10 rebaixes de penes, els tribunals superiors de justícia n'han aprovat 37 (amb una excarceració), i les audiències provincials 674 (amb 73 excarceracions).

Segons el CGPJ, les dades no són fermes i podrien augmentar, perquè alguns òrgans judicials no han aportat aquesta informació, i per tant només comprenen les excarceracions confirmades i comunicades.

La Comissió Permanent del CGPJ ha acordat, a més, que actualitzarà i farà pública aquesta informació de forma periòdica a través de l'Oficina de Comunicació del mateix òrgan.

En una nota que ha fet pública, el CGPJ explica que les absolucions "són conseqüència en tots els casos de la destipificació del delicte d'abús sexual comès mitjançant engany amb menors d'entre 16 i 18 anys" que castigava l'article 182.2 de l'anterior Codi Penal.

Rebaixes i excarceracions a Catalunya

Pel que fa a Catalunya, segons el document facilitat pel CGPJ, amb dades actualitzades el 21 de febrer l'Audiència Provincial de Barcelona ha revisat 65 casos, i d'aquests ha reduït la condemna a 28 agressors sexuals, tres dels quals han quedat excarcerats.

L'Audiència Provincial de Lleida, amb dades actualitzades el 26 de gener, ha revisat 12 casos, amb vuit reduccions de condemna i cap excarceració.

L'Audiència Provincial de Tarragona, amb dades actualitzades el 26 de gener, ha reduït la condemna a 6 agressors sexuals, amb cap excarceració.

A totes aquestes s'hi ha de sumar cinc reduccions de condemna aprovades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fins al 24 de febrer.