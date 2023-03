Els regants del Baix Ter i la Muga estan buscant cultius alternatius al blat de moro per fer front a la sequera. Després que la Generalitat hagi aprovat l'entrada en l'escenari d'excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i a l'aqüífer Fluvià Muga amb l'augment de restriccions de fins al 40% de l'aigua per a usos agrícoles, el sector ja estan mirant substituir aquest cereal pel gira-sol o el sorgo, molt menys exigents amb l'aigua. L'investigador de l'IRTA i secretari de la Junta central d'Usuaris del Baix Ter, Francesc Camps, així ho recomana i, pel que fa a d'altres cultius com l'arròs, admet que caldrà "reduir" superfície, tenint en compte les exigències d'aigua que té.

Els arrossaires asseguren que ja hi estan treballant però reclamen que la Generalitat els garanteixi ajuts per afrontar-ho. A l'Alt Empordà, molts agricultors ja plantegen canvis i la cooperativa agrícola de Castelló preveu una disminució dràstica de les tones d'aquest cereal.