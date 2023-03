L’empresa gironina Giromed Institute i Eurecat han creat un dispositiu intel·ligent per tractar l’apnea obstructiva del son. L’aparell, que aquests dies es presenta al Mobile World Congress (MWC),monitoritza i recull dades del pacient mitjançant biosensors, amb l’objectiu d’avaluar aquesta síndrome (que a nivell mundial es calcula que afecta el 8% de la població de més de 40 anys).

La solució iDAM Sleep Sapphire monitoritza en un únic dispositiu la freqüència cardíaca, el nivell de saturació d’oxigen i la posició i moviments dels pacients mentre dormen i genera alertes, tant per al pacient com per al doctor. Segons expliquen l’institut gironí i Eurecat, el conjunt de dades biomètriques obtingudes de la monitorització en temps real dels pacients serà la base d’una eina analítica «que en el futur també podrà ser útil per diagnosticar i prevenir patologies cardiovasculars o ictus, entre d’altres».

«La innovació tecnològica amb l’ús de sensors intraorals que obtenen dades biomètriques permet conèixer l’estat del pacient en temps real i millora l’eficàcia del tractament i la qualitat de vida de l’usuari, que incrementa la seva seguretat i la tolerància al dispositiu», concreta el CEO de Giromed Institute, el doctor Juan Roldán. L’aparell, afegeix el fundador de Giromed Institute, cobreix «tota la cadena de valor des del diagnòstic fins al tractament per assegurar l’adherència, compliment i seguiment del tractament per part dels pacients afectats i reduir la mortalitat».

Per la seva banda, la cap de mercat d’Eurecat a Girona, Maria Fuentes, diu que «l’aplicació de l’Internet de les Coses en aquest repte tecnològic per a la gestió mèdica facilitarà la detecció i prevenció d’efectes adversos, la qual cosa permetrà reduir morbili-mortalitat i aplicar protocols d’actuació de manera personalitzada, mesurant l’eficàcia i eficiència dels tractaments i millorant el diagnòstic d’evolució de la malaltia».

L’empresa Giromed Institute, fundada a Girona, està formada per un grup multidisciplinar d’experts en el desenvolupament, disseny i gestió de productes mèdics i serveis sanitaris que treballa en col·laboració amb grups de recerca, la indústria mèdica i sanitària a Catalunya.

Per la seva banda, Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, ofereix serveis d’R+D, tecnologia, formació d’alta especialització i consultoria tecnològica a empreses d’arreu del país. Aplega més de 700 professionals que generen un volum d’ingressos que supera els 55 milions anuals i dona servei a 2.000 firmes.

La síndrome de l’apnea del son és una malaltia molt prevalent que, principalment, afecta homes d’entre 30 i 60 anys i augmenta amb l’edat i l’índex de massa corporal. Segons els investigadors, actualment només es diagnostiquen el 10% dels casos a les unitats hospitalàries especialitzades a Espanya, que solen tenir llistes d’espera superiors a un any.