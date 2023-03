La vacuna contra el coronavirus d’Hipra haurà d’esperar més temps perquè Europa decideixi la seva aprovació. La setmana passada, el Comitè de Medicaments d’Ús Humà de l’Agència Europea del Medicament (EMA) es va reunir, tal com fa cada mes, i no va validar-ne l’autorització. En canvi, sí que va aprovar la vacuna francesa Valneva com a dosi de reforç per a adults de 18 a 50 anys.

En la reunió del gener, per primera vegada la vacuna d’Hipra estava sobre la taula i hi havia l’opció de posar punt final al rolling review (revisió contínua), que va començar el març de l’any passat, de la documentació presentada per la farmacèutica. Però el comitè no va acabar acceptant-la i, aquest mes de febrer, tampoc. D’aquesta manera, caldrà esperar a la propera reunió del mes vinent, com a mínim. La previsió inicial era que la vacuna s’aprovés abans de l’estiu, però l’Agència Europea del Medicament va demanar documents addicionals a la multinacional d’Amer.

Segons fonts d’Hipra, segueixen a l’espera de l’aprovació. Asseguren que l’última informació que tenen és el que va dir la EMA en la seva última roda de premsa: que l’aprovació arribaria «molt aviat».

De forma paral·lela, tot i que la vacuna encara està en fase de revisió, el Ministeri de Sanitat ha comprat tres milions de dosis. Segons avança The Objective, el moviment s’ha fet per part de l’Agència Espanyola del Medicament per tal de «disposar d’alternatives davant de diferents necessitats de la població». Afegeixen que per fer efectiva aquesta compra, és necesssari que la vacuna rebi l’autorització europea.

Finalment, segons ha explicat el govern central en una resposta parlamentària a una pregunta formulada per Vox, Hipra hauria de tornar a l’Estat gairebé onze milions d’euros que van ser concedits com a préstec per al desenvolupament de la vacuna. Aquests diners s’engloben en els 14,7 milions que el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) va atorgar a Hipra. La farmacèutica no ha fet cap valoració d’aquests aspectes.