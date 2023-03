La implantació de desfibril·ladors (DEAs) automàtics a les comarques gironines ha ajudat a recuperar 88 persones que havien patit una aturada cardíaca fora de l’hospital, segons dades de Dipsalut, òrgan impulsor del programa Girona, territori cardioprotegit, que des del 2011 ha instal·lat dispositius fixos i mòbils als municipis de la demarcació i en presta de lliures a diverses entitats de forma puntual.

Al llarg d'aquests anys de funcionament, els aparells s'han utilitzat 753 vegades, amb un increment destacat a partir del 2015. Des de llavors, s'ha estabilitzat el seu ús, gràcies també al nombre de persones que s'han anat formant per a poder-los fer servir, amb un total de 1.519.

Davant l'èxit del programa, Dipsalut ha ampliat recentment la xarxa de desfibril·lació pública amb 162 aparells més, de manera que s'ha arribat al miler. La gerent de l'organisme, Sílvia Oliveras, ha explicat avui durant la presentació de la Memòria del període 2019-2022, que han dut a terme l'ampliació perquè "hi havia zones i equipaments on encara no arribava la xarxa, com per exemple alguns geriàtrics" i, d'aquesta manera, es podrà cobrir més població. D'altra banda, s'ha dut a terme un pla pilot d'activitat física en entorns naturals que ara es troba en fase d'avaluació.

Entre les dades destacades d'aquest balanç, hi ha el creixement dels usuaris que reben el servei de teleassistència, que ofereix acompanyament i respon en cas d'emergència a les persones en situació de risc, ja sigui per factors d'edat, socials, sanitaris o funcionals. L'any passat va tancar amb un total de 10.568 usuaris, mentre que el 2019 n'hi havia 9.386. L'evolució del grau de cobertura ha sigut del 7,83% al 8,45%. En aquests últims anys, molt marcats per la covid-19, el servei s'ha reforçat amb l'habilitació d'una línia telefònica gratuïta per atendre tothom que no estigués ja donat d'alta al servei i que pogués necessitar-lo. També es va reforçar el seguiment de les persones més vulnerables, per assegurar que tenien totes les necessitats cobertes i alleugerir-los la soledat.

Més recursos a l'educació per a la salut

D'altra banda, Dipsalut destaca el creixement del programa d'educació per a la salut, anomenat Sigues tu, que ha doblat el pressupost i ha incrementat les actuacions, els destinataris i l'impacte. Concretament, ha passat d'implementar-se a 190 escoles i instituts amb 29.900 alumnes el curs 2018-2019 a fer-ho a 266 centres amb 54.700 infants i adolescents el curs actual. També s'ha estès a les famílies, ja que l'any passat es van desplegar tallers d'educació emocional i criança positiva dirigida a famílies i tutors. Hi van participar 5.700 persones.

De forma paral·lela, s'han augmentat recursos a programes que tenen com a objectiu garantir els drets i necessitats bàsiques. S'han invertit gairebé sis milions d'euros en el programa Benestar i Comunitat i s'ha creat una nova línia de subvencions per a la inclusió de joves que han migrat sols, amb una inversió de 640.000 euros en quatre anys.

Combatre les plagues

En l'apartat de control de plagues, el balanç recull un increment dels recursos destinats a lluitar contra la vespa asiàtica, que ja se situa en el quart lloc en el rànquing de plagues urbanes que es combaten amb accions municipals. Del mosquit tigre, destaca la feina feta de capacitació tècnica del personal municipal. Actualment, hi ha 190 municipis amb el mosquit tigre establert i s'han atès 152 incidències entre el 2019 i 2022 relacionades amb aquest insecte. També s'han fet 29 estudis entomològics. En concret, l'any passat es van confirmar dos casos de Dengue de les set primeres alertes comunicades.

Respecte a la lluita contra la mosca negra, s'han tractat 65 punts i s'han fet quinze aplicacions. Dipsalut aplica la lluita biològica contra les larves al riu Ter al seu pas per les comarques del Gironès i Baix Empordà. El temporal Glòria va fer estralls entre la vegetació de les ribes del Ter on prolifera aquest simúlid. Aquest fet, juntament amb l'acció del programa, va permetre reduir les incidències per picades de mosca negra. Després del temporal, en els últims mesos ha tornat a augmentar la presència d'aquest insecte.

Augmenten les atencions psicològiques a víctimes d'agressions sexuals

Altres dades recollides en el document són l’augment d’intervencions del Servei de Suport Psicològic en Situacions de Crisi (a excepció del 2020, pel confinament per la covid-19). Destaca especialment l’increment d’atencions a víctimes d’agressions sexuals, ja que un 52% de les atencions del 2022 són per violència sexual. D'aquestes, un 27,2% han estat per atendre dones adultes, mentre que un 26% s'ha centrat en l'atenció a menors d'edat. De fet, l'any passat es van atendre 51 persones, el doble que el 2021, quan n'h va haver 25.

La segona causa d'intervenció dels equips professionals han estat els robatoris amb violència, que ha suposat un 8,7% de les intervencions, menter que les morts per accident, amb un 6,5% del total, representen la tercera causa d'intervenció.