Les comarques gironines han tancat un hivern (entre desembre i febrer) que, malgrat les baixes temperatures i les pluges dels darrers dies, ha estat generalment càlid i sec, tot i que sense arribar a valors extrems d’anomalia. I és que, malgrat les baixes temperatures registrades durant els mesos de gener i febrer, al desembre els termòmetres van ser anormalment elevats. A més, bona part del territori ha patit dèficit de pluges. Tal i com es pot observar en el mapa que acompanya aquesta informació, a pràcticament totes les comarques gironines s’han registrat entre un 50 i un 70% del total de pluges que són habituals per l’època (el darrer període de referència és entre 1991 i 2020). La situació ha estat especialment crítica a bona part de l’Alt Empordà, on en la majoria de casos s’ha recollit només entre un 30% i un 50% de la precipitació mitjana. En xifres absolutes, en aquesta comarca han caigut poc més de 50 litres per metre quadrat.

Segons assenyala el Servei Meteorològic de Catalunya, l’hivern va començar amb valors de temperatura clarament per sobre de la mitjana. De fet, el desembre de 2022 va ser un dels més càlids de les darreres dècades, i fins i tot el més càlid enregistrat en algunes zones del litoral, prelitoral o valls del Pirineu. A partir del 19 de desembre, la temperatura es va arribar a enfilar fins a valors de rècord, superiors a 20 °C.

En canvi, el balanç global del gener va ser just el contrari: normal o fred a la major part del territori. Tot i els valors de temperatura relativament suaus de la primera quinzena del mes, la segona va tenir com a protagonista una fredorada intensa i persistent. L’arribada d’aire molt fred provinent de l’interior del continent europeu va comportar glaçades gairebé generals. Per últim, el febrer va resultar normal o fred a gran part de Catalunya, tot i que lleugerament càlid a les parts més elevades.

Pel que fa a la pluviometria, l’hivern ha resultat sec a gairebé dos terços del país, amb un dèficit pluviomètric més greu al quadrant nord-est, Pirineu occidental i litoral. En aquests indrets la pluja ha estat inferior al 70% respecte de la mitjana climàtica, o fins i tot inferior al 50%.

Aquesta situació contrasta amb l’abundància de precipitació recollida a Ponent i al Prepirineu occidental, l’única zona de Catalunya on aquest hivern es pot qualificar de plujós.

Jordà: "No tenim vocació de penalitzar ningú"

Tot plegat ha conduït a l’actual situació de sequera, que ha obligat a decretar l’excepcionalitat als sistemes fluvials del Ter-Llobregat i Muga-Fluvià. La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va assegurar ahir que el decret de sequera és una «caixa d’eines» que «hem de poder obrir» però que no té «vocació de penalitzar ningú», en el cas que s’incompleixin les restriccions de l’ús d’aigua. «L’aigua és un bé escàs, i si hi ha algú que no compleix reiteradament sí, però no hi ha cap vocació en absolut de penalitzar», va dir ahir durant un acte a Castelló d’Empúries. Malgrat això, va precisar que vetllaran perquè es compleixin les restriccions i que cal conscienciació. La consellera també va dir que estan treballant en mesures per fer front a la situació i en «inversions que tenen diverses vessants com la dessalinització però també els ajuts directes per ajudar els ajuntaments».

En aquest sentit, va indicar que estaran al costat de les comunitats de regants, un dels sectors més afectats, per ajudar-los a modernitzar les instal·lacions i «en el que sigui necessari. «Però tots hi hem de posar de la nostra part», va reclamar la màxima responsable d’Acció Climàtica.