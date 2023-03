Un incendi crema aquest dissabte a la tarda una indústria tèxtil de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut a les 14.15 hores a la nau de l'empresa Pagès Valentí, al polígon Pla del Politger nord, entre Sant Jaume i Castellfollit de la Roca. Les flames es concentren en un sector de la nau –que està compartimentada- i hi treballen fins a 23 dotacions terrestres dels Bombers. Tots els treballadors i operaris de la fàbrica han pogut sortir del recinte i no s'han produït ferits. Es desconeixen encara les causes del foc, que continua descontrolat. La companyia està especialitzada en la producció i comercialització de filats Open End de cotó.