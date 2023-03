L’Escolania de Montserrat, que el proper 12 de març celebrarà la seva jornada anual de portes obertes, compta actualment amb quatre infants procedents de la Diòcesi de Girona. Segons recull el Full Parroquial d’aquest diumenge, es tracta de Genís Vila, de Salt, Miquel Genescà i Oriol Fluriach, de Girona, i Arnau Miranda, de Calella (encara que el municipi pertany al Maresme, forma part del Bisbat de Girona).

La jornada del dia 12 de març està pensada per a nens a partir de primer d’educació primària i les seves respectives famílies. Des de la direcció del centre es recomana a les famílies que el primer contacte es produeixi abans de tercer de primera, ja que, com més aviat ho facin, se’ls pot oferir un seguiment i una orientació musical molt més acurats, que més endavat poden ser «positius» per aconseguir uns resultats «òptims» a l’hora d’entrar a formar part de l’Escolania.

Jornada per a les famílies

La convocatòria a les famílies que estiguin interessades en la visita serà a dos quarts d’un del migdia, un cop finalitzada la missa i el cant del Viorali. En aquell moment, començarà una visita guiada pel centre. A les dues del migdia, l’Escolania oferirà el dinar a totes les famílies, mentre que a les tres de la tarda començaran activitats de lleure per als nens mentre se celebra una reunió informativa per als pares i mares. Per acabar la jornada, a dos quarts de cinc de la tarda hi haurà una xocolatada organitzada per les famílies dels escolans. La inscripció a la jornada, que està oberta a tots els nens de sis a vuit anys que tinguin ganes de cantar, s’ha de fer prèviament a través de la web o bé per via telefònica.

En aquests moments, l’Escolania està formada per 46 nois de nou a catorze anys de tot Catalunya. La majoria d’escolans comencen a quart de primària (tot i que algun s’acaba incorporant a cinquè) i acaben cap a primer o segon d’ESO, en funció de la veu.

Classe al matí, música a la tarda

L’Escolania és un centre integrats d’ensenyaments bàsic i artístic, reconegut pel Departament d’Ensenyament. Al matí, els escolans reben l’ensenyament general de totes les assignatures, mentre que dediquen tota la tarda a la música (llenguatge musical, assaig amb el Cor, estudi dels dos instruments, orquestra, etc.).

Actualment, l’Escolania de Montserrat no només canta al santuari, sinó que sovint també ofereix concerts arreu del país i, en algunes ocasions, també a l’estranger.