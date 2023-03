Impulsen un canvi de model a farmàcies rurals contra la despoblació

Revitalitzar les farmàcies rurals perquè es converteixin en centres d’atenció sociosanitària referents a les zones més despoblades. Aquest és el principal objectiu que es desprèn del pacte entre el Ministeri de Sanitat i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics.

Es tracta d’una estratègia per a la prestació de serveis per part de les farmàcies a l’àmbit rural i contribuir a assentar la població en aquestes zones. El Programa de la Farmàcia Comunitària Rural es posarà inicialment en marxa a través d’un projecte pilot que impulsarà programes centrats en prevenció i hàbits de vida saludable, l’optimització en l’accés a medicaments o l’inici de mecanismes de detecció primerenca de situacions de soledat. D’aquesta manera, s’intentarà assegurar l’atenció sanitària en zones de difícil cobertura i la protecció de col·lectius especialment vulnerables a l’entorn rural com són les persones grans.

Algunes de les mesures impulsades pel Govern en aquest sentit hi ha l’actualització del factor de correcció als marges de les oficines de farmàcia que cobreixen les àrees rurals, la creació d’un pla per a la millora d’infraestructures i equipaments a centres de salut i consultoris dotat amb 400 milions d’euros o la creació d’un grup de treball específic amb totes les comunitats autònomes per desenvolupar incentius d’atracció i de retenció de talent en llocs de cobertura difícil.

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona valora positivament aquest canvi, ja que suposa un impuls per a zones despoblades on, com a conseqüència, les farmàcies pateixen una crisi econòmica. Assegura que en el cas de la província de Girona, a diferència de Tarragona o Lleida per exemple, no hi ha pràcticament cap farmàcia que es trobi en zones de despoblació d’aquestes característiques, tot i que sí que n’hi ha «tres o quatre» que estan en risc i mesures com aquesta són bones per a mantenir la seva viabilitat.

De fet, Aleixandre destaca que Girona no té micropobles que estiguin en una situació de despoblament extrema, tal com passa a altres comunitats autònomes, i afegeix que la ubicació de farmàcies és molt equitativa. «Girona és de les províncies amb més bona distribució, ja que tothom té una bona accessibilitat a les farmàcies, en canvi hi ha altres zones on els establiments estan més concentrats a grans nuclis urbans».

El Col·legi de Farmacèutics té 358 establiments registrats, que donen servei a 777.258 habitants de les comarques gironines, segons dades de l’any passat. D’aquesta manera, la ràtio de farmàcies és d’una per cada 2.170 habitants aproximadament. Aleixandre assegura que es tracta d’una dada «molt bona» però insisteix que «el més important és que estan distribuïdes arreu del territori».

Valorar el farmacèutic

Les farmàcies rurals asseguren l’accés al medicament i el desenvolupament de serveis sanitaris, inclosos els relacionats amb la promoció de la salut pública, fet que aporta un «gran valor social» per als col·lectius vulnerables, tal com exposen les institucions implicades en el nou conveni de col·laboració.

En aquests entorns, a més, el farmacèutic sol ser el professional sanitari més proper al ciutadà i, moltes vegades, l’únic contacte d’aquestes persones de manera continuada amb el sistema sanitari. Per tant, acaba sent un referent important per a la fixació de població i el desenvolupament socioeconòmic de l’entorn rural.

Des del Ministeri de Sanitat, volen aprofitar el potencial de la farmàcia rural com a recurs per a l’acció social, en la línia amb l’estratègia social de la professió farmacèutica i contribuir al manteniment de l’ocupació de la farmàcia comunitària rural, amb personal estable i qualificat, i majoritàriament femení i jove.

Actualment, Espanya compta amb un total de 22.137 oficines de farmàcia, de les quals 5.500, una de cada quatre, es troba al medi rural, atenent un total de 7,6 milions de persones, fet que suposa 16,1% de tota la població espanyola.