L’Ajuntament de Banyoles ha presentat avui al vespre el nou Pla d’inversions turístiques 2023-2025. El pla, que es finança amb una inversió de 2,3 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation, inclou una vintena d’actuacions vinculades al cicloturisme, a l’entorn natural i la gestió de fluxos de visitants, que s’executaran en un termini de tres anys.

Amb una inversió de 2.265.000 euros, s’estructura en quatre grans eixos: la destinació esportiva que aposta pel cicloturisme, la mobilitat sostenible, els paisatges de l’estany i l’entorn i l’aigua, com a element sense el qual no s’entén el naixement i posterior desenvolupament econòmica i social de la ciutat. El projecte inclou divuit actuacions com la construcció de nous carrils bici per ampliar la xarxa ciclable, connectant la vida verda, el centre històric de la ciutat i l’Estany; la construcció d’un gran parc d’aigua, la millora de la zona esportiva de l’estany o la construcció d’un aparcament per a autocaravanes, a més de videomapping en espais del Barri Vell o la incorporació de senyalització turística intel·ligent, entre d’altres.

A través de les diferents inversions previstes, es vol posicionar Banyoles com la «Ciutat de l’Aigua», una destinació verda que fomenta un estil de vida saludable promovent una descoberta activa dels recursos més enllà de l’estany per a diferents públics i que permeti posicionar la destinació com a un imprescindible de Catalunya durant tot l’any.

En l’acte de presentació, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que «el pla permetrà posar en valor dos grans elements estratègics de la ciutat com són l’aigua i l’ús de la bicicleta». En aquest sentit, l’alcalde ha remarcat que «l’aposta que fem per avançar cap a un model turístic amb una oferta sostenible també beneficiarà els veïns i veïnes de Banyoles amb noves infraestructures que seran pròpies».