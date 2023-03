El Departament de Salut està desplegant un projecte als CAP gironins per millorar el diagnòstic i el tractament de les ferides cròniques complexes. S'ha creat un equip professional, format per set infermeres, que han homogeneïtzat el model d'atenció als pacients que pateixen aquestes patologies i que faran assessorament i formació continuada als centres sanitaris. De fet, aquest febrer ja hi ha hagut 270 professionals d'infermeria que han rebut formació. Ara, el nou model d'abordatge de les ferides cròniques complexes s'anirà estenent a tots els centres d'atenció primària de l'ICS i l'IAS. Aquest tipus de ferides, que costen de cicatritzar, es tradueixen en problemes de salut i de qualitat de vida per a qui les pateix i per als cuidadors.

La Direcció d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) estan desplegant un projecte per millorar l'abordatge de les ferides cròniques complexes. Una ferida es cronifica quan es produeix una pèrdua de continuïtat de la superfície epitelial amb poca tendència a la curació espontània, i és necessari un temps més llarg per a la cicatrització; un procés que pot durar mesos o, fins i tot, anys. Les ferides cròniques complexes representen un problema de salut important per la dificultat de cicatrització, la llarga evolució, la despesa econòmica que impliquen i, sobretot, per la disminució de la qualitat de vida de les persones que les pateixen i dels seus cuidadors. Per als professionals d'Infermeria, l'atenció a les ferides cròniques complexes ocupa una part important de la seva feina diària, tant pel temps de dedicació que requereixen com pel repte que suposa fer front a les dificultats que planteja la cura d'aquestes ferides. El projecte, que s'ha començat a implantar a Girona, té com a objectius millorar la qualitat de l'atenció als pacients que les pateixen, disminuir el temps del procés de cicatrització, establir un model metodològic d'actuació unificat a tots els equips d'atenció primària de l'ICS Girona i de l'IAS, oferir assessorament amb expertesa als professionals d'infermeria i millorar el cost-eficàcia dels tractaments. El projecte treballa amb un model basat en un abordatge integral de la lesió, en què s'actua sobre les causes que la produeixen, i se centra en la millora contínua del tractament. Incorpora, a més, la millora de la qualitat de vida del pacient i el model de gestió del cas; és a dir, oferir una atenció centrada en la persona, amb un pla individualitzat de decisions compartides en què s'integra l'atenció dels diferents professionals i el treball en xarxa. El projecte neix de la necessitat de coordinar i unificar criteris per a l'atenció integral del pacient. Consisteix en la creació d'una consultoria de ferides cròniques complexes per a la coordinació, l'assessorament i la formació de professionals d'infermera de l'atenció primària. Aquesta consultoria està formada per set infermeres amb un alt nivell d'expertesa en l'atenció a aquests tipus de ferides. Aquest grup d'infermeres tenen assignats uns equips d'atenció primària (EAP), i donen cobertura entre totes als 29 equips d'atenció primària de l'ICS Girona i de l'IAS. Aquestes consultores expertes fan formació i assessorament a les infermeres referents de ferides que ja hi ha a cada un dels EAP. També fan atenció clínica directa als pacients, participen en el diagnòstic diferencial de les ferides i assessoren en tractaments. Malgrat que ja s'havia començat a treballar abans de la pandèmia de la covid-19, no va ser fins a la primavera passada que el projecte es va reimpulsar. Així, les consultores van començar a preparar una formació per homogeneïtzar els coneixements en ferides cròniques dels EAP. Seguidament, van planificar una formació general a professionals d'infermeria, que s'ha fet durant aquest mes de febrer, i que ha permès impartir la formació a 270 professionals d'infermeria. El pas següent és posar en marxa el nou model d'abordatge als centres d'atenció primària de les dues institucions, acció que s'iniciarà aquest mes de març. Les expertes de la consultoria continuaran fent formació continuada i, al seu torn, compartiran els coneixements adquirits amb referents de cada EAP. Físic, psicològic i social La persona que presenta una ferida crònica/complexa es veu afectada tant des del punt de vista físic, com psicològic i social. L'afectació física es deu a dolor, dificultat en la mobilitat, inflamació, pesadesa a les cames, rampes, pruïja, incapacitat, dependència i alteració de la imatge corporal. Psicològicament, l'afectació va en augment a mesura que es va cronificant la ferida i la persona presenta ansietat, depressió i desconfiança. L'afectació social ve ocasionada per l'abundant exsudat i la mala olor de les ferides, que poden comportar aïllament social, soledat, angoixa i disminució progressiva de les relacions socials. S'estima que a Europa la incidència de ferides cròniques complexes és d'entre una i dues persones de cada cent. Entre un 40 i un 50% de les úlceres de les extremitats inferiors triguen a cicatritzar aproximadament uns sis mesos; un percentatge molt similar, al voltant dels dotze mesos i un 10% triguen períodes superiors als cinc anys. En els dotze mesos següents a la cicatrització, un terç de les ferides tornen a aparèixer.