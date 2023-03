«Aquesta revolta ja no hi ha qui la pari»

Des de la primera gran vaga feminista del 8M del 2018, un dels grans motors de la revolta ha estat tot aquest gruix de noies que han aportat el nervi i les inquietuds dels seus 15, 20, 25 anys. Des de la bancada més jove del moviment, Alícia Bordoy, Julia Portal, Estela Alais, Carmela Zarza i Ainoa Balastegui li prenen la temperatura i coincideixen en dues obsessions: que el feminisme no es converteixi només en una marca i que sigui un horitzó d’emancipació per tothom. En aquesta trobada amb El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fan balanç d’aquests anys i parlen del masclisme de cada dia, xarxes i pressió estètica, el rearmament del masclisme i els seus plans de rebel·lió contra el món heretat. Aquí arriba el futur en marxa.

Després d’aquests anys, en quina mesura persisteixen les violències i el masclisme quotidià?

Alícia: Crec que el que hem viscut els darrers anys ha servit per socialitzar el feminisme. És cert que queda moltíssim per fer, que el patriarcat i el neoliberalisme ocupen tots els espais de la nostra vida, però no m’imagino de petita, al meu poble de Mallorca, parlant de feminisme.

Julia: Potser soc molt pessimista, però no ho veig com «guau, quants canvis hi ha hagut». El feminisme és posar la vida al centre i avui dia al centre hi ha els diners. Per exemple, el sector de les cures continua pesant sobre dones molt precaritzades, sovint migrades i sense drets. I a la nostra esfera íntima també persisteixen les relacions tòxiques.

Estela: Tinc moltes amigues que amb 20 anys ja havien estat maltractades per nòvios o rotllos. A mi, per exemple, pel fet de ser negra, se’m sexualitza constantment. M’han dit de tot: et bellugues com Beyoncé, tros de cul... Sempre m’he sentit negra abans que dona. Les violències que rebo sempre venen primer per la meva negritud. No m’insulten anomenant-me «dona de merda», sinó «negra de merda». A nosaltres se’ns degrada constantment.

Carmela: A mi em sembla que, en general, s’han visibilitzat molt les violències de gènere i sexuals i potser ara nosaltres detectem coses que abans passaven inadvertides. Per l’entorn on he crescut, jo no crec que pogués caure en dinàmiques de maltractament sense adonar-me’n. Tot i així, l’assetjament persisteix. A mi m’han perseguit pel passadís del metro i amb 13 anys m’han dit burrades al vagó sense que ningú reaccionés. Em costa reaccionar davant d’aquestes situacions, per por que la cosa vagi a més. Fa dos anys vaig fer un curs d’autodefensa a Ca la Dona i va ser molt interessant i útil.

Alícia: Jo també en vaig fer un! A mi m’ha costat molt reaccionar quan, per exemple, en una festa et toquen el cul. Reivindico el dret a poder empènyer o actuar quan algú t’està molestant perquè et considera un objecte. Ja n’hi ha prou de ser pedagògiques tota l’estona.

Un dels canvis principals és com s’han trencat les normes quant a la sexualitat i la identitat de gènere.

Ainoa: Jo m’identifico com a queer, paraula que va néixer com a insult [rar en anglès] i que es reivindica per expressar que ens sentim fora de la norma en sexualitat o identitat de gènere. Jo, per exemple, vaig saber que m’agradava una noia a finals de l’ESO. També tinc gent propera que dubta de la seva identitat de gènere. La veritat és que em sento super agraïda que ara hi hagi tantes sèries que visibilitzin la diversitat, fan que no et sentis una bestiola rara. De fet, el meu referent és Raffaella Carrà, que amb les seves cançons va obrir espais de llibertat. El que no entenc és aquest moviment transexcloent que ha criticat la llei trans dient que malmet els adolescents, quan el que els perjudica és l’odi que reben.

Carmela: Sobre sexualitat, sí que crec que els últims anys s’han visibilitzat una gran varietat de possibilitats. De fet, ara et pots qüestionar la teva heterosexualitat sense haver d’haver sentit abans atracció per algú del teu mateix sexe. Això no passa tant amb els nois, eh? La bisexualitat no es porta bé amb la masculinitat fràgil.

Alícia: Estic d’acord que la nostra generació ha trencat moltes normes, i tenim més llibertat per definir les nostres preferències sexuals. Tot i així, també crec que hi ha una perversió al voltant de la sexualització de les dones: de vegades es ven com a apoderament el que et pot acabar oprimint.

Julia: Sí, el porno ha normalitzat un munt les relacions entre noies, però com a objecte de plaer per als homes. Estela: Doncs jo m’he criat en entorns multiculturals i migrants i he de dir que l’homosexualitat encara està mal vista en molts. A hores d’ara, no totes les dones troben l’espai per parlar-ne obertament.

Com es viu el trinomi xarxes socials-pressió estètica-salut mental?

Ainoa: Jo passo dels cànons de bellesa i de l’exposició a les xarxes.

Julia: Moltes vegades diem: «Això ho faig per mi, perquè m’agrada». Però no és així. El que diem que fem per nosaltres respon o desig masculí o estar a l’alçada del que se suposa que has de ser. Els post d’Instagram són una performació del que esperen veure els teus seguidors, del rol de dona a què se suposa que hem de respondre.

Estela: Són necessitats que ens creen des de petites. Instagram va entrar a la meva vida quan tenia 13 o 14 anys, amb instruccions molt concretes de com mostrar-te. Al meu entorn, que és més choni, vas a full amb les pestanyes, les ungles de gel, l’escot... Sé que ho faig per pressió, però com ho fas per què no t’afecti? No pots! Aleshores et dius: «D’acord, sé en quina ruleta estic, però segueixo caminant com un hàmster».

Alícia: Físicament has d’encaixar en un cànon i això és una pressió mental heavy. I pateixes ansietat per complir tots els objectius. Estudio dues carreres, he de treballar per pagar-les i vaig sempre súper accelerada.

Estela: La pressió no és només estètica. Que si aquesta ha viatjat, que si aquella ja té el títol... I et dius, i jo què faig? Tinc 22 anys i ja he petat per ansietat. He tingut migranyes molt fortes i he estat enllitada tres mesos, perquè estudiava, treballava i no arribava. Cada cop petem abans. I ens mediquen a tutiplè. Tinc amigues que fa tres anys que estan amb ansiolítics. I després hi ha tota aquesta gent que sembla que té depressió per ser guai. És important visibilitzar la salut mental, però cal anar amb compte amb no banalitzar-la.

Carmela: És cert. Durant una temporada a TikTok no deixava de veure noies aparentment perfectes que explicaven els seus trastorns alimentaris; i això pot crear confusió: jove i influenciable pot arribar a romantitzar la malaltia.

Julia: Però la medicalització dels adolescents és una realitat. L’altre dia vam fer un taller amb xavals de 18 anys i la meitat de la classe prenia pastilles. Van al CAP per anar al psicòleg i el que fan és receptar-los psicofàrmacs.

Els avenços també estan provocant moltes resistències i una gran reacció, sobretot entre la bancada masculina.

Carmela: Som en un moment en què el feminisme sembla que estigui passat de moda i cregui molt de fat. Va passar al judici d’Amber Heard i Johnny Depp: al final tot l’odi acaba anant cap a les dones. Però també hi ha molts homes que s’estan revisant i que van amb molt de compte per no caure en dinàmiques de poder i d’altres que no atenen ni xifres ni arguments, i que diuen, com si fossin cunyats, que la igualtat ja és un fet. Tot i així, crec que és important que ells estiguin amb nosaltres: hi ha molts oncles que només escolten altres homes.

Alícia: Els homes feministes no existeixen. Mai no s’han interessat per aquesta desigualtat, i en els darrers anys tampoc no crec que hi hagi hagut una voluntat per acostar-se més a nosaltres. I després hi ha tots aquests xavals de 16 i 17 anys que creuen que venen a trencar-ho tot i que és súper transgressor dir que ets masclista i negar la violència masclista.

I des dels vostres 20 anys, quin llegat de futur voldríeu deixar?

Ainoa: M’agradaria, i més encara després del cas de Sallent, que mai més ningú pensés a treure’s la vida per solucionar un problema, i que el feminisme representés també totes les minories. A les dones de classes populars, a les migrades, al col·lectiu LGTBIQ*...

Carmela: Hem d’estar disposades a aprendre i reconèixer que ens equivoquem.

Julia: Vull que fem pinya: soles no som res. De fet, el meu desig més gran és que s’acabi el capitalisme. Lluito per això, sí. Per les vides vivibles per a tothom.

Alícia: És necessari organitzar-nos amb altres dones i compartir espais segurs per teixir cap on ens proposem caminar.

Estela: El meu llegat més gran seria que les dones negres deixem de ser una quota. La lluita feminista ha de ser antiracista.

Ainoa: Aquesta revolta ja no hi ha qui la pari. Però no va amb el pilot automàtic, no podem parar de tirar-li carbó.