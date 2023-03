Les institucions gironines han mostrat “la lluita” contra les desigualtats de les dones aquest dimecres en l’acte unitari en motiu del Dia Internacional de la Dona. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha remarcat que el 8 de març “no és una data de celebració, sinó de reivindicació”. La portaveu del Govern a la demarcació també ha demanat “unitat d’acció” entre totes les administracions i també la implicació de la societat per aconseguir “la normalitat feminista”. En l’acte també hi han participat diverses entitats feministes en què han reclamat educar en clau feminista des de les primeres etapes dels infants per aconseguir destruir els esquemes patriarcals.

Clam unitari de les institucions gironines per posar de manifest, un any més, les discriminacions que viuen les dones en el dia a dia de la societat. Ho han fet en un acte organitzat conjuntament entre l’Ajuntament de Girona, la Diputació i la Delegació del Govern a l’auditori Josep Irla. La delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha recordat que les dones cobren “un 29% menys que els homes” i que encara aquest 2023 hi hagi una violència masclista normalitzada i habitual. “Ens maten, ens violen i ens agredeixen pel simple fet de ser dones”, ha lamentat Cañigueral. A més, la delegada ha criticat els cànons estètics que s’imposen entre el sexe femení i els “atacs constants” dels partits d’ultradretes. Per això la portaveu del Govern a la demarcació ha demanat que s’uneixin les institucions per combatre aquesta situació “amb recursos”, però també amb la complicitat de la ciutadania. Cañigueral també ha destacat la necessitat d’incorporar els homes en la lluita feminista. En aquesta línia, la regidora de Drets Socials de Girona, Núria Pi, ha assegurat que si s’aconsegueix que “la lluita sigui compartida, serà molt més efectiva”. Per això la regidora ha destacat la necessitat de fer “missatges inclusius i compartits” i allunyar la causa feminista “dels extrems” perquè tothom s’hi senti reconegut. L’educació, la base de la lluita feminista Per altra banda, totes les institucions han coincidit en què l’educació des de les primeres etapes infantils és clau en l’equitat entre homes i dones. Laia Cañigueral ha anunciat que s’estan impulsant iniciatives en aquest sentit i el Govern vol engegar més polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit educatiu i familiar. La vicepresidenta de la Diputació de Girona, Maria Puig, ha insistit en què la lluita feminista no només afavoreix a les dones, sinó que aconsegueix una “societat més lliure” amb més drets per a tothom, també pels homes. Per això ha demanat la participació de la ciutadania en la lluita contra les desigualtats a través de “petits i grans accions diàries”. En l’acte s’ha fet un col·loqui on s’hi ha convidat tres dones representants d’entitats diverses de la ciutat. En aquest col·loqui les tres dones han coincidit en remarcar que s’està avançant en la igualtat de gènere, tot i que no a la velocitat que es voldria. Per això han animat a les institucions a engegar polítiques feministes més atrevides. Les entitats també han demanat més polítiques en l’àmbit de l’educació per inculcar els valors de la igualtat des de les primeres etapes dels infants i destruir les estructures de la societat patriarcal que es van passant generació a generació. L’acte també ha comptat amb la participació del grup de les Anxovetes, que han interpretat una cançó sobre el camí que ja ha recorregut la lluita feminista, però amb la mirada posada en tot el que queda per fer.