La maternitat, un deute pendent: «Voler ser mare et penalitza a nivell professional»

La maternitat té dues cares. De portes endins, la tendresa d’una vida que comença a bategar. Però a ulls d’un sector de la societat, el desig de ser mare de moltes dones topa amb un mur de ciment, que es nega a acceptar tota la lletra petita: des de la gestió de les baixes a la flexibilitat per a la conciliació familiar.

És el cas d’una gironina (que prefereix mantenir l’anonimat «per por a represàlies»), que només dues setmanes després de comunicar a l’empresa on treballava (del sector de l’hostaleria) que estava embarassada, va rebre una carta notificant-li el seu acomiadament. «Mai em van dir clarament que em rescindien el contracte perquè estava embarassada, seria il·legal, però era massa coincidència, era evident que era per això», confessa. Tot i això, recorda que la seva responsable li havia dit «des d’un primer moment» que l’empresa no la podria acomiadar perquè «els podria denunciar». De fet, aquest era el seu gran temor. Però el malson es va fer realitat. «No m’ho podia permetre, tenia un fill més gran i un altre en camí, no em podia quedar sense ingressos en el moment més delicat de la meva vida», lamenta. Però no hi ha haver volta de full. Fins i tot, l’empresa es va atrevir a demanar-li un favor: «Em van lliurar la carta d’acomiadament al juliol però em van demanar que em quedés fins al setembre per a acabar la temporada d’estiu, i aleshores ja no caldria que tornés», recorda.

Però va començar a moure fitxa. «Em vaig posar en contacte amb el sindicat CCOO per a analitzar què podia fer, era un acomiadament improcedent i havia de poder recórrer-hi d’alguna manera», explica. «Hauria acceptat tornar al meu lloc de treball però l’empresa no hi va estar d’acord, i potser millor, perquè segur que l’encarregada m’hauria assignat expressament torns incompatibles, els caps m’haurien agafat mania i no em sentiria a gust a la feina», sosté.

Davant de la negativa de l’empresa, van decidir anar a judici. Però abans de començar, les dues parts van arribar a un acord. «Recordo que em van dir: posa un preu», confessa. «Estava a la recta final de l’embaràs i aquest neguit ja m’havia provocat prou complicacions en el meu estat de salut, així que vaig decidir acceptar la indemnització i deixar enrere aquella batalla judicial que no m’havia permès gaudir del meu embaràs», assegura. Amb tot, denuncia que «voler ser mare em va costar la feina».

Dones sense fills

Tot i que després de la seva baixa de maternitat va aconseguir reincorporar-se al mercat laboral, admet que tenir fills és un «element discriminatori» i afirma que, per norma general, «les empreses no volen mares amb fills»: «En una entrevista de feina em van preguntar qui es faria càrrec dels meus fills si es posaven malalts, els vaig dir que probablement jo, i no m’han tornat a trucar mai més», lamenta. A més, també assegura que resta punts en la carta de presentació: «És la primera cosa que has de dir en una entrevista de feina, perquè sàpiguen que no podràs treballar en certs horaris o que potser algun dia hauràs de sortir abans per a portar-los al metge».

També reconeix que «el paper de la mare és molt diferent al del pare»: «Començo a treballar a les vuit del matí però abans he de deixar un fill a la guarderia i l’altre a l’escola, he d’haver-los preparat l’esmorzar, previst el dinar, tenir controlat qui els podrà anar a buscar a la tarda, si tenen alguna activitat extraescolar, si tinc pendent alguna rentadora i em recordo que he de passar pel supermercat abans de sopar», explica. En aquest sentit, assegura que té «dues jornades laborals, una a la feina i l’altra a casa».

Acomiadament exprés

En el cas de la fotògrafa gironina Neus Simón, el seu acomiadament va ser encara més immediat. I és que només una setmana després de comunicar a l’empresa que estava embarassada, la van convocar a una reunió per a notificar-li que ja no comptaven amb ella. «Vaig haver de faltar un dia a la feina per anar al metge i vaig voler-ho justificar, a més ja tenia els primers símptomes de malestar», explica. Però sospita que la notícia no els va agradar. «El motiu que em van donar era que feia temps que no era prou productiva i em van dir que l’empresa estava fent restructuració de personal, però no em quadrava, era molta casualitat, feia pocs mesos que m’havien fet indefinida i veia que l’equip estava creixent», assegura.

L’acomiadament la va agafar per sorpresa. «Vaig patir un atac d’ansietat, estava completament en xoc, i en el meu estat em podria haver provocat un avortament», assegura. «Vaig firmar els papers que em van donar sense pensar, no era conscient del que estava fent perquè no era capaç de reaccionar», recorda. «No sabia fins a quin punt el que m’estava fent l’empresa era legal o no», afegeix. «És que no m’ho podia creure, havia començat a formar la meva família amb tota la il·lusió del món i de la nit al dia em vaig quedar sense feina», assegura Simón.

I va posar-se en contacte amb un advocat per a denunciar la «injustícia»: «La majoria de dones embarassades que pateixen aquesta discriminació no ho acaben denunciant perquè tenen por i en aquest moment de la seva vida són molt vulnerables, prefereixen protegir la seva salut i evitar situacions d’estrès», explica. «No pots afrontar tanta pressió», confessa. Abans d’arribar a judici, van pactar una indemnització. «No tinc la sensació que hagi guanyat perquè el que m’han fet és impagable i molt traumàtic, el mal que m’han fet no es podrà reparar mai», assenyala.

Sentir-se culpable

Durant el procés, assegura que s’ha sentit culpable perquè «havia perdut una feina sense haver fet res malament, només per voler ser mare». Un fantasma que, sosté, no l’ha deixat de perseguir: «M’he arribat a plantejar si m’havia equivocat quedant-me embarassada, m’he preguntat contínuament què vaig fer malament perquè m’acomiadessin», assegura. I és que mai, defensa, «m’havien dit que no estaven contents amb la meva feina».

Durant la lactància va haver de posar-se a buscar feina des de zero. «Hem lluitat molt per a aconseguir millores en l’àmbit laboral, i tot i que la dona d’avui és treballadora, independent, valenta i forta, encara estem molt condicionades i seguim tenint greus dificultats en la conciliació familiar», denuncia Simón. En aquest sentit, lamenta que la reducció de jornada «és mínima pel que es necessitaria durant el primer any». D’altra banda, apunta que «una dona autònoma no es pot permetre el luxe de quedar-se embarassada».

Triple maternitat

Judith Trias ha passat gran part de la seva trajectòria professional en diverses multinacionals farmacèutiques, una carrera d’èxit que ha hagut de compaginar amb una triple maternitat. Tot i que admet que les empreses van acceptar «sense problemes» l’embaràs dels seus primers dos fills (en anys diferents), amb el tercer fill va ser més complicat. «L’empresa no estava en el seu millor moment, hi havia hagut molts acomiadaments i, com que entre el meu segon i el tercer fill només hi ha una diferència d’un any, els va molestar una mica», reconeix.

De fet, confessa que va tenir «por» a que l’acomiadessin. «Des de casa, ja de baixa, estava pendent de tot, el primer mes ja vaig haver d’anar a la feina per a fer un curs obligatori i 16 setmanes després del part em vaig tornar a incorporar, sense reducció de jornada ni res», apunta.

Posposar el desig de ser mare

Entre el seu primer i segon fill van passar sis anys i mig. «Segurament ho vaig anar allargant perquè no m’anava mai bé, havia de viatjar molt per feina i no trobava mai el moment», confessa. I és que «en una multinacional, on vols tenir un creixement professional amb cada vegada més càrrecs de responsabilitat, voler ser mare et penalitza, t’estanca», lamenta. Tot i que detalla que també és una «decisió personal»: «He renunciat a ofertes per a treballar a l’estranger perquè prioritzo la meva família i tinc una responsabilitat, en canvi un home, en les mateixes condicions, si li vingués de gust agafaria la feina i no tindria tants dilemes», assegura.

La maternitat, assenyala, és «una de les grans assignatures pendents de la societat perquè o bé estanca professionalment a la dona o l’obliga a renunciar a projectes». Amb tot, vol fer un sentit homenatge als avis: «He tingut la gran sort de comptar amb l’ajuda dels avis, sense ells hauria estat impossible tirar endavant i poder compaginar la vida laboral amb la familiar», assegura.