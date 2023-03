Sanitaris critiquen que el nou pla de millora de Salut no inclogui més metges

Aquesta setmana, el Departament de Salut ha presentat les mesures urgents del Pla de millora d’accessibilitat. Aborden l’accessibilitat entesa com a procés que s’inicia quan es genera una demanda d’atenció de la ciutadania, tant per part d’ell mateix com per part d’un professional que sol·licita la intervenció d’un altre servei, prova o procediment quirúrgic i finalitza quan aquesta demanda s’ha resolt.

D’aquesta manera, s’engloba l‘accés a l’atenció primària, les primeres visites hospitalàries sol·licitades des de la primària i des de l’hospital, el termini de la resolució de les proves diagnòstiques i el termini de resolució de les intervencions quirúrgiques.

A grans trets, Salut preveu fer 142.000 proves diagnòstiques, 140.000 consultes a l’especialista i 35.000 operacions més aquest any per reduir les llistes d’espera als hospitals. Les cirurgies en garantia com les de maluc o genoll es reduiran en un 81% i les cirurgies de referència en un 64% i respecte a l’atenció primària, el 100% de les demandes de tothom que ho necessiti s’atendran en menys de cinc dies .

Tots aquests canvis, segons el conseller de Salut, Manel Balcells, suposen una inversió de 110 milions d’euros que equivaldrien a incorporar «300 metges i 100 infermeres» però, en comptes d’això, es canviaran processos organitzatius.

Precisament aquest punt és el que ha generat controvèrsia entre el personal sanitari. Representants d’atenció primària de Som Intersindical a Girona critiquen que el conseller «no es plantegi augmentar les plantilles de professionals». Recorden que Catalunya és una de les comunitats autònomes on els metges tenen el sou més baix i a Girona, en concret, la ràtio de població per a infermera és «molt elevada».

Més administratius

Una de les mesures que ha proposat Balcells és maximitzar les competències dels professionals de l’atenció primària, metges de família, infermeres i administratius. Així, es faran més proves diagnòstiques i algunes intervencions des de l’atenció primària, com ecografies o infiltracions, entre d’altres.

Les infermeres podran resoldre la demanda menys complexa i s’inclouran els administratius del CAP en el procés assistencial. El departament vol que els usuaris, de la mateixa manera que tenen un metge i infermera de referència, tinguin un administratiu de referència amb agenda pròpia. Per a aconseguir-ho es formaran 2.000 administratius.

Som Intersindical Girona mostra especial preocupació per la situació laboral dels auxiliars administratius. Considera que, «amb aquest panorama, desburocratitzar tasques de categories sanitàries als auxiliars administratius s’ha convertit en una carrera de fons per tal d’aconseguir una de les fites que sembla impulsar tots aquests canvis, i és l’eficiència», afegeixen que «estem entrant en un terreny perillós que és el de deixar de delimitar competències, envair l’espai que correspon a altres categories professionals per part de les categories més econòmiques a primària, com són les auxiliars administratius».

És per això que reclamen un augment de les plantilla de metges, amb millors condicions laborals per evitar que marxin, i també d’infermeres, per a millorar la ràtio.

Menys sobrecàrrega, en dubte

D’altra banda, el sindicat Metges de Catalunya qüestiona el Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària. El sindicat dubta que les mesures anunciades contribueixin «de manera eficaç» a reduir la sobrecàrrega de treball del personal facultatiu d’atenció primària. De fet, una de les crítiques que formula l’organització és que el pla no pretén alleugerir l’excés de feina del personal mèdic, sinó «deslliurar el col·lectiu de tasques burocràtiques i omplir aquest temps amb més visites».

Metges de Cataluna considera que ampliar la cartera de serveis sense incloure més metges demostra un «desconeixement» de la situació diària

A més, la previsió de fer més proves diagnòstiques i intervencions al primer nivell assistencial per aconseguir una atenció més àgil comportarà «més càrrega de treball per als mateixos professionals que ja estan sobrecarregats». L’organització considera que plantejar una ampliació de la cartera de serveis sense incloure més metges demostra un «desconeixement total de la situació que viu l’atenció primària».