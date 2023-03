La secció quarta de l'Audiència de Girona ha absolt els dos acusats d'abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys a Ripoll el gener de 2021. La sentència considera que no hi ha cap prova que demostri que els acusats tenien coneixement que la víctima era menor de 16 anys i que, per tant, no podia prestar consentiment legal. Els processats s'enfrontaven a 11 i 12 anys de presó per abusar de la menor en un bar de Ripoll el 5 de gener de fa dos anys.

La resolució dona per provat que un dels acusats va tenir diverses trobades sexuals amb la menor a finals de 2019, quan ella tenia 14 anys i ell 39. En totes les trobades hi va haver consentiment de la menor. Una d'aquestes trobades va tenir lloc en un hotel de Barcelona i al domicili d'un dels acusats. Els fets que van jutjar-se van ser els relacionats amb el trio que van fer en un bar de Ripoll, d'on se'n van enregistrar dos vídeos que estan aportats a la causa. En canvi, "no ha quedat acreditat amb la seguretat i certesa que requereix qualsevol pronunciament penal condemnatori que en el moment de tenir les relacions sexuals els acusats fossin coneixedors que la víctima era menor de 16 anys".

Conèixer l'edat de la víctima

De fet, la sentència gira al voltant de l'edat de la menor i del coneixement que els acusats tenien sobre la seva edat real. Sobre això, els dos acusats van explicar que la víctima els havia dit que era major d'edat, que tenia un comportament de persona adulta i que entrava a locals on no hi podien accedir menors de 16 anys. Per la seva banda, la víctima va declarar a porta tancada, però la resolució judicial apunta a diverses contradiccions en el seu relat, com ara si havia tingut relacions sexuals amb un dels acusats anteriorment.

El tribunal també subratlla que els processats van conèixer la víctima fora d'un context que els permetés intuir la seva edat, com una escola o un institut, sinó que un la va conèixer per ser parella d'un amic, i l'altra, per ser clienta del seu bar.

Això, lligat a la manca de proves que corroborin que els processats coneixien l'edat de la víctima, porta a l'absolució dels processats. La sentència, però, encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.