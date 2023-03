Una operació conjunta del Servei de Vigilància Duanera i els Mossos d’Esquadra ha permès desmantellar un clan familiar que operava sobretot a la província Girona i que cultivava marihuana i l'exportava per carretera fins a França - a Lió i Montpeller-. El grup criminal també servia droga a venedors locals.

La investigació va sorgir arran d'una informació obtinguda durant una altra investigació conjunta dels dos cossos policials, anomenat Cas Alba del mes de juny passat i que es va fer llavors en diverses províncies de Catalunya i que va permetre desmantellar 24 plantacions que produïen 1.275 quilos de marihuana a l'any.

El clan familiar escapçat ara operava des de les comarques de la Selva i el Gironès. El 15 de febrer ambdós cossos, amb la col·laboració de la Policia Local de Maçanet de la Selva, van dur a terme l'explotació del cas i va fer nou entrades i indagacions, tant en domicilis com a plantacions interiors, ubicades a Maçanet de la Selva, Sils, Sant Martí de Llémena i Olot.

Els investigadors van detenir 13 persones i van intervenir 11 quilos de cabdells de marihuana que tindrien un valor en el mercat il·lícit de 72.400 euros, 925 grams d'haixix valorats en 31.000 euros, 3.000 plantes de marihuana en diferents estadis de floració i creixement i 30.000 euros en metàl·lic.

Sis dels detinguts van passar a disposició del jutjat que dirigeix la causa, el Jutjat d'Instrucció 6 de Blanes, i van quedar en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars

Un clan familiar, una empresa

Els investigadors han pogut constatar que els diferents membres d'aquest grup conformaven diversos entramats amb caràcter estable i feien tasques perfectament diferenciades que els atorgava un alt grau d'especialització en les seves funcions. Segons informen des de la policia, aquests no disposaven de cap altra font d'ingressos fora de l'activitat criminal i entre els sis detinguts que van passar a disposició judicial el cap era l'únic que tenia antecedents policials.

Un dels membres del grup exercia com a líder i dirigia l'activitat criminal de tota l'organització. Era qui s'encarregava d'aportar el capital econòmic necessari per a l'adquisició o lloguer d'immobles i adequava els espais i instal·lacions necessaris per al seu cultiu. D'altra banda, el líder del grup, que gestionava també les seves plantacions, facilitava material, espais, logística i suport financer a altres membres del mateix entramat i a altres persones fora del grup, a canvi d'una remuneració econòmica puntual. També planificava i executava els transports de la droga per carretera fins a França.

En un esglaó inferior se situava l'home de confiança del líder, que tenia l'encàrrec de la distribució del material necessari per a les plantacions. A més, també empaquetava i preparava la droga per a la seva distribució. També era la persona que feia d'enllaç entre l'organització i els possibles compradors i participava en la logística de les transaccions, les rutes, els vehicles utilitzats i, a més, donava suport a les persones que duien a terme els transports. Era coneixedor de tots els nivells del grup: des del vessant més directiu i el més operatiu i tècnic, quant a les plantacions.

Just per sota hi havia una sèrie de persones que feien altres funcions de caràcter més secundari o subordinades a l'estratègia de l'organització. Un dels investigats, que gestionava també diverses plantacions, destacava pel seu alt grau de coneixement en el procés de cultiu de la marihuana i era l'encarregat d'atendre les plantacions quan tenien problemes de productivitat. La resta de membres del grup gestionaven altres plantacions de l'organització i també ajudaven en el transport de la droga amb vehicles, a més de gestionar la comptabilitat.

A França amb seguretat

El grup, que operava principalment des de les comarques de la Selva i el Gironès, feia transports regulars de marihuana per carretera amb destinació a Lió i Montpeller, tot i que la destinació final de part de la droga que arribava a França també podia acabar en altres països del centre d'Europa. Al mateix temps, l'organització també assortia de droga venedors locals.

Els viatges eren un moment clau en la logística de l'organització i segons ha indagat la policia, els seus membres prenien moltes precaucions. Els enviaments es preparaven amb molta cura, tant per part del líder de l'organització com pel seu lloctinent. Utilitzaven dos vehicles, un avançat, que informava de tots els possibles imprevistos que podien sorgir, i un altre, que circulava uns quilòmetres pel darrere, que era el que transportava la droga.

L'organització prenia moltes mesures de vigilància i autoprotecció. Per tal d'aixecar menys sospites durant els desplaçaments, disposaven de diversos vehicles amb els quals feien contra vigilància per detectar una eventual presència policial.

També feien servir una gran quantitat de telèfons que substituïen periòdicament per dificultar la tasca policial i la possible localització de les plantacions.

Detencions i frau elèctric

El 15 de febrer, després d'haver obtingut suficients indicis de l'activitat es va explotar l'operatiu a Maçanet de la Selva, Sils, Sant Martí de Llémena i Olot. Els investigadors van detenir 13 persones i van intervenir droga -sobretot marihuana- i diners (30.000 euros).

Els tècnics de l'empresa subministrament elèctric van estimar en uns 235.000 euros l'estudi de la defraudació de fluid elèctric en les plantacions.