La Generalitat ha seleccionat set territoris -entre els quals la Garrotxa i Olot – on s’implementaran i finançaran projectes d’integració social i sanitària pioners que permetran identificar pràctiques de valor i que serveixin d’aprenentatge per a altres territoris. L’objectiu és aconseguir una atenció integrada a les necessitats de les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i, en general a totes les persones amb necessitats complexessocials i sanitàries i s’aposta així per un sistema que faciliti l’atenció centrada en la persona.

La comarca s’ha focalitzat en les situacions de més complexitat, com malalties mentals greus o complexes en l’àmbit de la salut i el social, i va permetre avançar en el model d’atenció a l’entorn domiciliari, com un dels serveis claus a la ciutadania. Després de la pandèmia, es va posar èmfasi en l’atenció en l’entorn domiciliari i inclou l’elaboració d’un model territorial d’atenció a les emergències socials i sanitàries, així com l’increment d’eines i vies d’atenció i suport a les persones cuidadores i la millora de l’atenció social i sanitària de les persones que viuen a les residències. Actualment s’està treballant per millorar l’atenció a aquest col·lectiu.