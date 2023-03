El Bisbat augmenta el salari dels capellans de la diòcesi de Girona

Malgrat tenir un encàrrec diví, les necessitats dels capellas són ben terrenals. I, com tota la resta de mortals, no s’escapen de l’increment del preu de la benzina (sobretot aquells que han de cobrir diverses parròquies) ni d’haver d’omplir el carro al supermercat, on els preus estan pels núvols. En aquest context, el Bisbat ha decidit augmentar-los enguany el sou en cent euros mensuals, de manera que passaran a cobrar 1.302 euros bruts mensuals en catorze pagues, mentre que el 2022 en cobraven 1.200.

Segons consta en el Butlletí de l’Església de Girona, s’assenyala com a retribució pels preveres -tant els que estan en actiu com els jubilats-, així com dels religiosos amb serveis pastorals, la quantitat anual de 18.228 euros repartits en catorze pagues (incloses les pensions de la Seguretat Social i altres ingressos). Això dona una quantitat de 1.302 euros mensuals, dels quals, tal com indica la mateixa nota del Butlletí, se n’han de deduir les retencions corresponents a l’IRPF i la Seguretat Social. Durant el 2022, la quantitat anual que rebien els capellans gironins era de 16.800 euros.

Després d’haver tingut durant molts anys el sou congelat en la categoria de mileuristes, els capellans de la diòcesi (que cada cop són menys nombrosos) han percebut en els darrers anys un lleuger increment de les seves retribucions. Cal tenir en compte, tanmateix, que en molts casos el Bisbat els facilita un habitatge parroquial on viure, de manera que no han d’assumir les despeses que suposen un lloguer o una hipoteca.

Un 9,3% de les despeses del Bisbat

El salari dels capellans prové de les aportacions que fan els fidels de la diòcesi, així com de les aportacions a través de l’IRPF. Tots els capellans de la diòcesi cobren el mateix excepte el bisbe -un càrrec que actualment es troba vacant, després de la mort de Francesc Pardo l’any passat-, que compta amb un suplement per a despeses de representació que prové de la Conferència Episcopal Espanyola. En alguns casos, a més, els capellans també reben bonificacions amb forma d’estipendis, que són retribucions especials que rep el sacerdot per aplicar una missa a una intenció determinada. Al llarg de l’any passat, els capellans gironins (tots junts) van rebre 29.100 euros en estipendis.

Segons les dades del Bisbat, l’any passat hi havia a la diòcesi un total de115 preveres incardinats. L’any passat, les retribucions i despeses del clergat van suposar un 9,3% de les despeses totals del Bisbat.