Junts deixa el Consell del Ripollès per la negativa del president de plegar

La direcció de Junts al Ripollès oficialitzarà aquesta setmana entrant la seva sortida de l’equip de govern del Consell Comarcal del Ripollès, després que expirés el termini del seu ultimàtum al president Joaquim Colomer per abandonar el càrrec. El partit presidit per Joan Manso va fer públic que la majoria dels seus consellers -exceptuant Dolors Costa- abandonarien el govern del Consell Comarcal en cas que Colomer no renunciés a la presidència abans de divendres. En els pròxims dies es convertiran en consellers de l’oposició, tot i que al mateix temps faran un acte de responsabilitat en el sentit que «garantirem la governabilitat, i farem possible que tirin endavant tots els projectes que hem treballat com a membres del govern» segons paraules de la portaveu del grup i alhora alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sanjaume.

La maniobra del partit després que el grup de Junts a l’Ajuntament de Ripoll també excloguessin a Colomer de l’equip de govern acusant-lo d’estar al darrere del perfil de Twitter Cabró de Raça Ripollesa, ha consistit a apartar primer de la presidència del grup comarcal a Colomer, i situar en el seu lloc a l’alcalde de Molló i també conseller Josep Coma. A més d’haver-li reclamat la dimissió com a president de l’ens, volen que retorni l’acta de conseller, a fi que el ple del Consell pugui triar un nou president. Coma li retreu una manera de fer «èticament reprovable, inacceptable en una institució moderna, transparent i exemplar», i per això Junts es nega a continuar governant i ser copartícips d’aquesta actitud. El partit, del qual Joaquim Colomer mai n’ha estat militant malgrat que el va escollir per presidir el Consell, anima a la resta de grups que donen suport a la presidència -MES i PSC- a replantejar-se «si avalen o no aquestes maneres de fer».

Any d'eleccions

El fratricidi dins el partit s’ha concretat a quatre mesos d’acabar el mandat i només a dos i mig de les eleccions municipals que configuraran la nova composició al Consell. Tot plegat es va desencadenar a partir de la informació on s’afirmava que Colomer, tal com de fet ja havia manifestat anteriorment en diverses entrevistes, havia fet un pas al costat de Junts, i avantposava seguir en política amb el paraigua d’una proposta independent en la qual ha estat treballant els últims mesos. Colomer encara no ha anunciat oficialment la seva candidatura a l’Ajuntament de Ripoll per aquesta nova formació que tindrà també rèpliques a la comarca i a la resta de comarques gironines. En les pròximes setmanes es presentarà la llista de Dolors Costa a Campdevànol, mentre que el planolenc David Verge ha postulat a integrar-s’hi dins de la mateixa formació independent que ja l’ha portat a l’alcaldia durant el darrer mandat. L’objectiu d’aquest nou partit és ser present a la meitat de pobles de la comarca, per tenir més opcions de tenir representació també al futur Consell.

El fet de ser companys de formació de Joaquim Colomer ja va impedir a Junts de prosperar una moció de censura que van voler tirar endavant sense èxit després d’intentar convèncer a ERC, el juliol de l’any passat. L’intent actual es quedarà en gesticulació perquè Colomer no té cap intenció de complaure la demanda dels seus antics companys de govern comarcal. I paral·lelament continua creixent la sensació que amb les dues destitucions que ha patit el president comarcal, els mateixos que l’han provocat estan posant les primeres pedres d’una campanya electoral que es preveu bastant més calenta del que s’esperava. El nou president de Junts al Consell Comarcal, Josep Coma, interpel·la a la resta de grups per tal que deixin de donar suport a Colomer i plantegin una moció de censura que els consellers autoescindits no poden plantejar per llei.

El Twittergate de Ripoll ha escalfat la precampanya de les municipals de Ripoll. Durant el ple del febrer, el nou candidat de la CUP a l’alcaldia, Dani Vilaseca, va afirmar que hi havia altres membres de l’equip de govern que han utilitzat perfils falsos de Twitter, i en les pròximes setmanes esperen fer-ne públics els noms.