Les altes i inusuals temperatures que s'han registrat aquest diumenge a Catalunya i el fet que no hi hagués un vent molt destacable fins al vespre ha omplert les platges i els passejos marítims del litoral de la Costa Brava. I això, malgrat que Girona no ha estat de les zones amb temperatures més elevades, com sí que ha passat al litoral de Tarragona, on a les sis del matí ja fregaven els vint graus, segons dades de Meteocat. La predicció és que les temperatures segueixin pujant encara una mica més demà dilluns, per iniciar dimarts un acusat descens. Arriben altre cop els últims dies d’hivern.

El servei meteorològic ha ajudat força al fet que la costa s'hagi convertit en el lloc idoni per passar el dia festiu: a la predicció ja s’anunciava que predominarien les estones de sol, amb temperatures al voltant dels vint-i-cinc graus, i que la força del vent baixaria, si bé encara es podien anotar ratxes de més de setanta quilòmetres per hora. Calor fora d'època Calor molt per sobre dels registres habituals d’aquesta època de l’any, encara que no es pot parlar d’onada de calor sinó d’"episodi càlid", segons aclareix l’Agència Estatal de Meteorologia. Les temperatures estaran entre cinc i 15 graus més altes que la mitjana, segons les zones, fins avui dilluns. La massa d’aire càlid estarà sobre la península entre dissabte i dilluns, així que a tot el territori espanyol arribarà, almenys, als 18 o 20 graus. En general les temperatures estaran entre cinc i deu graus per sobre del normal per a aquesta època de l’any, i fins i tot de 15 graus superiors en punts de sud-est. De fet, es tocaran els 30 graus en zones de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Andalusia. La previsió anuncia algun rècord parcial perquè, segons l’Aemet, mai no s’han mesurat 30 graus a la ciutat de València durant la primera quinzena del març des que hi ha dades. I la sèrie arrenca als anys 60 del segle XX. Una idea que es reforça amb els registres de Catalunya. Les dades de les estacions de Meteocat indiquen que dissabte Barcelona va superar els 26 graus, una dada rècord en un mes de març a la ciutat des del 23 de març del 2001. A les estacions del Zoo es van anotar 26,9 graus; a la de Raval, 26,5; i a la de Zona Universitària, 26,3. Aquestes instal·lacions estan en funcionament, segons els casos, des del 2006 i el 2008 i les dades recollides dissabte són les màximes absolutes més altes que hi ha al març. Registres històrics La temperatura màxima de dissabte a Catalunya va ser de 28,4 graus i es va registrar a Alcanar. A tot Catalunya, Meteocat va anotar ahir registres històrics a 4 de les 114 estacions situades a prop de la costa amb més de 20 anys d’antiguitat. L’Aemet aclareix que aquestes calors no són una onada perquè, per això, cal que els termòmetres toquin els valors més alts que s’hagin registrat al juliol i l’agost. I el que s’espera aquest cap de setmana són termòmetres habituals al maig oa la part del Mediterrani de principis de juny. Dimarts entraran vents més frescos que tornaran els termòmetres a cotes més baixes. La baixada de temperatures serà més brusca al quadrant nord-est, de fins a 8 graus respecte al dilluns, com a la vall de l’Ebre. La baixada no significa gaire fred sinó més normals. I, a més, serà un descens breu perquè per dijous i divendres tornarà la calor per sobre del que és normal per a les màximes. Però no amb les mínimes per la qual cosa s’experimentarà un marcat contrast tèrmic entre els valors nocturns i diürns. “Gran contrast tèrmic”, en diu l’Agència.