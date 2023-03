La música, la millor aliada contra la malaltia

Millorar les habilitats socials i comunicatives, fomentar el desenvolupament neurològic, estimular el moviment o fomentar la creativitat. Aquests només són alguns de la infinitat de beneficis que aporta la musicoteràpia en els nens, una tècnica avalada per nombrosos estudis que evidencien l’efecte positiu de la música tant a nivell físic com emocional.

Tant escoltar com tocar un instrument aporta molts beneficis. Però, a més, si el destinatari és un infant amb alguna malaltia minoritària o que està fent un tractament complicat, es tracta d’una eina molt útil.

És per això que aquest tipus de teràpia s’ha començat a oferir aquest any a les comarques gironines, a través d’una prova pilot. Es tracta del cicle de concerts Sinèrgic, iniciativa que va arrencar fa dos anys amb l’objectiu d’apropar la música a qui més ho necessita. Fins ara, s’havia actuat a hospitals i centres penitenciaris però enguany els organitzadors han decidit innovar. Actualment, quatre nens gironins estan rebent musicoteràpia. Es tracta de pacients amb malalties cròniques complexes i que des de l’hospital fomenten l’atenció domiciliària per evitar l’ingrés en tots els casos que sigui possible.

Un d’aquests nens és l’Alejandro, de dos anys, que pateix la síndrome de Barth. Es tracta d’una malaltia minoritària, que consisteix en una mutació genètica caracteritzada per una miocardiopatia greu, deficiències als músculs, retard en el creixement i defenses molt baixes, que faciliten la presència constant d’infeccions.

Li van haver de fer un trasplantament de cor i va estar pràcticament un any ingressat a l’UCI de l’hospital Vall d’Hebron. Actualment ja està a casa, a Girona, amb els seus pares, qui asseguren que la vida els ha canviat totalment. «Estem amb proves constants, ara mateix per controlar l’hormona del creixement i també que tots els òrgans funcionin bé», explica César Calfa, el seu pare.

Tenint en compte les baixes defenses, l’Alejandro ha de passar moltes hores a casa, ja que sortir al carrer suposa un risc d’agafar infeccions. És per això que reben el suport de l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica de Girona, que fa una atenció integral centrada en l’infant i la família i el foment de l’atenció domiciliària que intenta evitar i escurçar ingressos i visites a urgències.

«El fet que vinguin a casa és un bàlsam per a nosaltres, ens estalvia molts trasllats a l’hospital, tenint en compte la dificultat que suposa per al nostre fill, l’Ale acostuma a dormir molt i el fet d’estar a casa també està més tranquil perquè és el seu hàbitat; se sent molt a gust i ja ha perdut la por a la bata blanca», explica Calfa.

L’equip ha fet un pas més i s’ha implicat en la potenciació de la música com a eina terapèutica. La pediatra i coordinadora, Mireia Crehuet considera que la musicoteràpia és «una de les tècniques no farmacològiques que més s’ha estudiat per tractar pacients d’aquesta tipologia i quan ens va sorgir l’oportunitat de posar-la en pràctica no en vam dubtar».

Aquest pla pilot durarà un any i una psicòloga n’està fent el seguiment i una valoració qualitativa amb les famílies per tal de poder presentar resultats i així poder-ne avaluar l’impacte. «L’Ale ha d’estar més temps a casa que altres nens i el fet de poder-li portar experiències és molt important», matisa Crehuet. En aquesta primera edició, els nens que reben aquest servei tenen entre un i cinc anys.

D’altra banda, la infermera de l’equip, Clàudia Ausió, afegeix que «no ha sigut fàcil escollir els quatre pacients però hem intentat que fossin de diferents edats, de tota la Regió Sanitària de Girona i amb malalties diverses». També explica que la musicoteràpia «no només beneficia el pacient; estem veient que tots els familiars s’hi involucren, això ens va fer adonar que va molt més enllà de crear un espai amb música, ja que ajuda a establir una comunicació amb els germans, per exemple, tenint en compte que verbalment és complicat, per la tipologia de malalties».

«Sempre li ha agradat»

Els pares de l’Alejandro van rebre la proposta de la musicoteràpia de forma molt positiva. «A l’Ale li ha agradat sempre la música, tenim molts instruments a casa i per nosaltres és fantàstic que hi hagi un servei d’aquesta categoria, s’hauria d’aplicar a més àmbits de la vida», expressa Calfa.

La reacció de l’Alejandro també és molt bona. «Encara que no parli, és molt expressiu, amb la mirada ho diu tot i sentim que s'emociona bastant amb la música, hi ha connectat des del primer dia i poder agafar aquesta confiança tan ràpidament és fonamental; és molt bonic veure com s’emociona». Calfa considera que la música potencia molt la sensibilitat, a més de l’alegria i la vitalitat.

Tot i que la teràpia va començar al gener i es fan sessions cada quinze dies, ja han començat a veure els resultats. El musicoterapeuta que visita la família és Xevi Compte, que porta diversos instruments com un teclat o un xilòfon, entre d’altres, i durant una hora toca els instruments i canta juntament amb el nen, amb qui estableix una gran connexió, i també amb la seva mare.

Compte opina que es tracta d’una teràpia «complementària que pot arribar a aspectes de la persona que presenten dificultats amb altres mitjans». El principal objectiu d’aquestes sessions és buscar el «benestar del pacient» i de totes les persones que viuen amb ell. «Intentem obrir nous canals de comunicació i crear un espai en el qual puguin aflorar emocions, no cal tenir coneixements de música, qualsevol intervenció hi té cabuda».

Un dels avantatges d’aquesta teràpia és que és molt flexible i es pot adaptar a cada cas perquè sigui personalitzada. «A les reunions ens marquem objectius i preparem cada sessió, a través dels espais sonors la relaxació apareix de forma natural, com que no hi ha llenguatge verbal, la música fa que es moguin coses i establim una mena de joc quan el pacient respon, per tal d’estimular moltes de les seves facetes».

En la sessió de dimecres passat, Xevi Compte anava tocant el teclat i cantant, mentre l’Alejandro s’ho mirava amb molta atenció a la falda de la seva mare. A mesura que avançava la peça, s’anava mostrant més engrescat fins que també va acabar tocant les tecles. També va passar el mateix amb el timbal i el xilòfon.

Compte conclou que no cal que passin unes quantes sessions per notar millores. «El canvi es produeix en el mateix moment de la sessió, canvien l’estat d’ànim de forma instantània i és el primer pas per anar aconseguint els objectius que ens anem marcant».

Experiència prèvia amb contes

No és la primera vegada que l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica col·labora en una iniciativa d’aquestes característiques.

Crehuet explica que infants atesos i els seus germans van participar en un projecte de creació de contes per a mostrar en museus de Girona. «El projecte també va permetre donar valor als germans i va causar un gran impacte».

Tot i que la musicoteràpia a domicilis d’infants amb malalties complexes es tracta d’un projecte pilot, tant l’equip de sanitaris com la família de l’Alejandro esperen que s’allargui i que, sobretot, pugui arribar a altres famílies.

«De cara al juny esperem tenir els primers resultats i tenim l’esperança que siguin bons perquè el servei es pugui oferir a més nens i, d’aquesta manera, a la llarga puguem buscar la fórmula per integrar la musicoteràpia dins el tractament que rep cada nen», conclou Crehuet.