Adrià Reixach, un dels quatre fundadors d’Squadra Pizza Lab, és el convidat del podcast Girona Valley número 4 que ja es pot escoltar a diaridegirona.cat i plataformes com Spotify, Amazon, Google Podcasts, Deezer o Apple Podcasts. De pizzes, probablement se n’han vist moltes i en molts llocs del món però quadrades, molt poques. Quatre gironins i amics que durant la pandèmia es van quedar sense feina van valorar quin nou repte volien emprendre i que fos útil en un futur amb confinament o sense. Van valorar moltes propostes i idees de diferents sectors, la finalitat que ells també hi encaixessin amb les diferents carreres que van fer, i al final es van decidir per la restauració quan van pensar: «Si la caixa amb la qual s’envien les pizzes és quadrada per què les pizzes són rodones». I el novembre de 2020 Reixach, Juan Pablo Claret, Joel Serra i Marc Almeda van crear Squadra Pizza Lab a Girona. Quatre socis per a un concepte de pizza quadrada.

Després dels inicis, una ronda d’inversió ara ja tenen seu a Barcelona (Via Augusta, 39) i es plantegen obrir més franquícies per ampliar el seu model de negoci. Aposta per innovar amb la idea de ser laboratori, pizzes de temporada, de qualitat «perquè la pizza també pot ser alta cuina», d’autors -creades pels cuiners Joan Roca, Iolanda Bustos i Marc Ramos, el periodista esportiu Gerard Romero, entre altres-, amb una clara aposta digital i amb atreviment. Un dels secrets dels inicis va ser voler aprendre de pressa i per això es van voler formar amb Jesús Marquina, un dels experts mundials en l’elaboració de pizzes. Noves idees per a nous consumidors als quals Squadra Pizza Lab els vol continuar sorprenent. Girona Valley és un podcast impulsat per Diari de Girona i l’agència de comunicació digital La Factoria dedicat a les idees, la innovació, el talent i l’emprenedoria a la demarcació de Girona. Presentat per Eduard Batlle, el podcast vol posar en valor de manera dinàmica les tendències creatives i com les empreses gironines poden aportar més valor i més riquesa a la societat. En anteriors episodis, hem engrevistat amb Franc Ponti (professor d’EADA i expert en innovació), Erik Mayol (fundador d’Eurekakids) i Diana Ballart (fundadora de The Smart Lollipop).