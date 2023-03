Uns 23.700 gironins residents a l’estranger tenen dret a vot el 28-M

Pràcticament 23.700 gironins que viuen a l’estranger tindran dret a vot a les eleccions municipals del proper 28 de maig, segons consta el Cens Electoral d’Espanyols Residents Absents (CERA). Per poder exercir el dret a vot, és imprescindible estar registrat en el CERA, però això no és suficient: a partir del 4 d’abril, quan previsiblement es publiqui el decret de convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), s’haurà de sol·licitar formalment el vot per correu, per la qual cosa hi haurà temps fins al 29 d’abril. La documentació necessària es podrà recollir de manera presencial en ambaixades o cònsols, o de forma telemàtica al web de la Generalitat o el Ministeri d’Exteriors. La votació es podrà realitzar a partir del 2 de maig, amb el 24 de maig com a data límit. El mateix procediment l’hauran de seguir les persones que, malgrat estar inscrites als cens electoral de residents a Espanya (CER), vulguin votar per correu aquell dia. En aquest cas, però, el termini per presentar les sol·licituds serà fins el 18 de maig.

Ara mateix, el país estranger on resideixen més gironins registrats al CERA és França (6.894 persones), seguit d’Alemanya (2.544 persones) i el Regne Unit (1.967). A continuació es troben Argentina (1.530), Suïssa (1.516), Estats Units (1.220) i Bèlgica (1.030). Tot i que la xifra encara és provisional (pot haver-hi reclamacions), representa un clar increment respecte les últimes eleccions municipals, quan el nombre de gironins residents a l’estranger se situava en 19.822 persones. En aquella ocasió, van ser 9.173 els gironins que van acabar sol·licitant el vot per correu, de les quals se’n van acabar aprovant 8.990. En moltes ocasions, però, el retard de correus ha generat malestar entre els gironins residents a l’estranger, ja que la seva lentitud ha fet que, en algunes ocasions, s’hagin quedat sense poder votar, ja que les paperetes no han arribat a temps. En els últims comicis celebrats a Catalunya, les eleccions catalanes de 2021, la xifra de peticions de gironins residents a l’estranger va ser molt més baixa: es van rebre 1.548 peticions, un 54% menys que en les de 2017. Per contra, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va anunciar fa uns mesos que la província de Girona ja té 12.213 ciutadans europeus inscrits per votar a les properes municipals. A més, el Govern espanyol també tenia previst enviar també 8.146 comunicacions a altres residents procedents de la Unió Europea per tal d’informar-los de la possibilitat de sol·licitar el seu dret a vot.