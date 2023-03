Junts va anunciar diumenge que presentarà 15 candidatures a la comarca de la Garrotxa (dues de les quals es donaran a conèixer properament) a les eleccions municipals del proper 28 de maig. Alcaldes, alcaldables, regidors i afiliats de la comarca van participar en un acte en el qual van intervenir el secretari general, Jordi Turull, la presidenta de la Vegueria, Maria Àngels Planas, el president comarcal, Agustí Arbós i l’alcalde d’Olot, Pep Berga.

Els candidats de Junts a les eleccions municipals són Lluís Guinó (Besalú), Pablo Odell (Les Planes d’Hostoles), Tavi Casadevall (Maià de Montcal), Albert Danés (Les Preses), Pep Berga (Olot), Francesc Oliveras (Sant Aniol de Finestres), Ignasi Grabolosa (Santa Pau), Jordi Cargol (Sant Jaume de Llierca), Maria Vidal (Sant Joan les Fonts), Quim Andrés (Sant Feliu de Pallerols), Albert Fàbrega (Sant Ferriol), Toni Arimany (Vall d’en Bas) i Santi Reixach (Vall de Bianya).

El president comarcal, Agustí Arbós va remarcar que entre els candidats hi ha “alcaldes consolidats, que han fet una gran tasca de servei en aquests anys complicats i que tenen projectes de futur molt potents, i caps de llista que ho són per primera vegada, gent amb molta il·lusió, empenta i estima pel seu poble”. “Creiem que el municipalisme i la proximitat és la base per tenir un partit fort, i és per això que treballem per buscar els perfils idonis que entenguin que la política és estar dia a dia al costat de la gent”, va afegir, tot recordant que l’objectiu és tenir presència als 21 municipis de la Garrotxa. Per això, no descarten acabar sumant més candidatures.

"Una comarca de referència"

Per la seva banda, Turull va destacar que “la Garrotxa és una comarca de referència per a Junts”. “S’ha fet molta feina i se’n pot fer molta més: des del talent, la creativitat i l’aposta per facilitar que la gent hi pugui desenvolupar el seu projecte de vida, defensant els valors essencials del territori”, va afegir.