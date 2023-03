Operació Sau: els pescadors de Blanes canvien el mar pel pantà

Sis pescadors d’aigua salada esperen asseguts a la vora del pantà de Sau. «Això és aigua dolça, eh!», deixa anar un d’ells. «Compte, que aquí davant hi ha un arbre enfonsat», adverteix un altre dels nouvinguts. De seguida li responen: «Sí, cap problema, passarem per l’altre costat». Des d’allà on estan, veuen com la gran grua descarrega sobre l’aigua una de les dues barques que han portat. Es diu Nautes i ve de la confraria d’Arenys de Mar. L’altra embarcació, Cigronet, ja més gran, de moment espera sobre un camió. Aquesta l’han transportat des de Blanes. Són els encarregats de pescar tots els peixos del pantà i preservar així la qualitat de l’aigua, dins del pla de buidatge de l’embassament que va anunciar ahir el departament d’Acció Climàtica per fer front a la sequera a Catalunya, i que inclourà la pesca i eliminació dels peixos que hi ha el pantà (tots d’espècies invasores) per evitar que contaminin l’aigua per falta d’oxigen.

«Ara ens tocaria pescar sonso, però la veda s’ha ampliat perquè quan es van prendre les mostres es va veure que no hi havia prou peix al mar», explica Eugeni Esgleas, patró major de la confraria de Blanes. «El més normal aquests dies estava essent capturar peix blau o treballar amb arts menors», detalla. L’any 2005, la Generalitat ja es va posar en contacte amb un dels pescadors de Blanes per a demanar-li ajuda davant la situació de l’embassament de Sau, que en aquell moment també era crítica. Aquesta vegada han reprès els contactes, però el pescador que hi ha anat és un altre, que s’estrena al pantà. Un tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) explica que de moment han de fer proves: «Van carregats amb diverses xarxes i ja es veurà quin els funciona millor». Aquests homes de mar aplicaran les seves tècniques marineres per a pescar tones de silurs, lucioperques, alburns i carpes. Entre 40 i 60 tones de peixos invasors I és que Acció Climàtica i l’ACA han ordenat pescar i sacrificar els peixos del pantà de Sau. «Si no fem res i no plou, moriran igualment», va explicar ahir el responsable d’Invasores, Jordi Ruiz, amb la conseqüència que l’aigua quedarà en mal estat. Xifren que hi poden haver entre 40 i 60 tones de peix. A nivell ambiental, a més, s’ha constatat que no n’hi ha cap d’interès. Hi ha nou espècies exòtiques i una d’autòctona que no li pertoca aquest lloc. L’objectiu principal és preservar aquesta aigua per desembassar-la fins a Susqueda. Calculen que amb el volum actual del pantà es podria garantir el consum d’1 milió d’habitants en 3 mesos. Des del Govern subratllen que, amb l’actual sequera extrema, cal aprofitar tots els recursos. En una vista al pantà, els representants de les dues administracions van explicar el risc ambiental de deixar que els peixos es morin per la falta d’aigua i d’oxigen i, de retruc, que contaminin l’aigua. «La calor s’ha avançat un mes i això fa que l’aigua s’estratifiqui i que, a sota, els peixos es quedin sense oxigen i s’ofeguin», van advertir. A més a més, s’alliberen unes substàncies tòxiques del subsol, com l’amoni, que també empitjoren la qualitat de l’aigua.