La comunitat musulmana de les comarques gironines ha superat per primera vegada les 100.000 persones, el que suposa un 12,55% del total de la població que hi ha a Girona, segones les dades de L’estudi demogràfic de la població musulmana, elaborat per l’Observatori Andalusí i la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya amb dades a 31 de desembre de 2022. Els càlculs els realitzen creuant dades dels ministeris de Presidència, Justícia, Interior i Educació, de l’Institut Nacional d’Estadística i les pròpies dades territorials aportades per la Unió de Comunitats Islàmiques.

Segons aquestes xifres, a les comarques gironines hi ha actualment 100.057 persones que professen la religió musulmana. Suposen un increment de pràcticament el 3% respecte el recompte de l’any anterior, quan la xifra se situava en 97.171musulmans gironins. Tot i que les comunitats islàmiques han experimentat un creixement continuat al llarg dels últims anys (lligades als fluxes migratoris), durant la pandèmia de la covid-19 es va produir un alentiment del seu increment, tot i que ara s’ha recuperat: s’ha passat d’un creixement del 0,87% el 2021 a pràcticament el 3% el 2022.

A més, la província de Girona, malgrat no ser una de les més poblades, és una de les que compta amb una comunitat musulmana més nombrosa. Per davant seu només es troben Barcelona (400.114 persones de religió musulmana), Madrid (314.541), Múrcia (135.273), Almeria (128.106) i Alacant (114.460). Girona, doncs, és la sisena província de l’Estat amb un major nombre de musulmans.

Pel que fa a les seves nacionalitats, la major part dels musulmans gironins són estrangers (59.143 persones, que representen un 59,1% del total), mentre que el 40,9% restant (40.914 persones) tenen la nacionalitat espanyola.

D’altra banda, s’ha d’assenyalar que Salt continua essent, un any més, un dels municipis de tot l’Estat amb un major percentatge de població musulmana, juntament amb les localitats d’Albuñol (Granada), La Mojonera (Almeria), Níjar (Almeria), Talayuela (Càceres) i Torre-Pacheco (Múrcia). En nombres absoluts, tanmateix, les primeres posicions les ocupen Barcelona, Ceuta, Madrid, Melilla, El Ejido (Almeria) i Múrcia.

Més enllà de les dades per províncies, l’informe també ofereix conclusions generals sobre la situació de les comunitats islàmiques a Espanya. A nivell nacional, es calcula que els musulmans representen un 4% de la població total d’espanyols (i per tant, el percentatge a les comarques gironines, que és un 12,5%, es troba molt per sobre de la mitjana). A més, un 44% dels musulmans és de nacionalitat espanyola, mentre que el 56% és immigrant: hi ha un 37% de marroquins i un 19% d’altres nacionalitats.

La religió islàmica a l’escola

Una qüestió que preocupa a les comunitats islàmiques, i que porten anys posant sobre la taula, és que el 90% de l’alumnat musulmà no té accés a classes de religió a l’escola, i que, alhora, el 80% del professorat de religió islàmica es troba sense feina. En aquest sentit, a Catalunya s’ha portat a terme una prova pilot (que inclou alguns centres educatius gironins), però de moment no s’ha fet extensiva de forma generalitzada.

D’altra banda, els responsables de l’estudi calculen que el 81% de les comunitats religioses islàmiques estan vinculades al CIE (Comissió Islàmica d’Espanya), mentre que el 19% restant no s’hi ha sumat encara. D’altra banda, hi ha un 12% de comunitats que no compta amb una mesquita o oratori on poder reunir-se i resar, mentre que fins a un 95% no disposa d’un cementiri amb les condicions adequades.