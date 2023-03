En els últims anys, l’oferta de places de formació especialitzada als centres de l’Institut Català de la Salut de Girona, que engloba el Trueta i un percentatge elevat d’atenció primària, ha crescut de forma considerable. Aquest curs 2022-2023, als centres de l’ICS Girona s’hi estan especialitzant fins a 277 residents de medicina i infermeria, 173 dels quals a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i els 194 restants a les àrees bàsiques de salut.

Els centres sanitaris ja estan escalfant motors de cara al curs vinent, és per això que ahir el Trueta va organitzar la jornada de portes obertes anual per a futurs nous residents, en la qual van participar 159 aspirants, 53 dels quals de forma virtual.

Com a novetats, el curs vinent s’oferirà formació especialitzada de medicina nuclear i salut laboral i, per primera vegada, s’oferiran dues places de neurologia, tres de medicina intensiva i tres de cardiologia.

Per altra banda, la coordinadora de docència del Trueta, Yolanda Silva, també destaca la bona oferta d’anestesiologia i radiologia, ja que «són especialitats deficitàries i fins fa dos anys n’oferíem la meitat». De fet, les especialitats de nuclear i salut laboral també tenen dèficit de professionals i el suport de les societats científiques ha sigut important perquè Sanitat les acrediti al Trueta.

Finalment, Silva mostra preocupació per la manca d’infermeres, ja que la plantilla actualment és «molt justa». Admet que «a part d’augmentar les places, també és important que siguin més atractives i, per exemple, hi hagi més conciliació, tal com passa a altres àmbits com el de l’atenció primària».