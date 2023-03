Un total de 3.470 alumnes de les escoles de primària Banyoles i de la resta de municipis del Pla de l’Estany, així com també de les llars d’infants de Banyoles, participaran aquest curs en l’activitat ‘Anem a escoltar música’. La proposta, impulsada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, es durà a terme a l’Auditori de l’Ateneu i vol acostar l’alumnat al món de les arts en viu.

Els alumnes de les llars d’infants de Banyoles i d’educació infantil dels diferents centres de primària van ser els encarregats d’obrir dilluns aquesta nova campanya, que es farà fins al 24 de març. En total, més d’un miler d’alumnes van poder veure l’espectacle 'Tararí' de la companyia Com sona?, que pretén despertar la sensibilitat dels infants aportant-los una experiència sonoro-musical.

Entre ahir i avui més de 700 alumnes de cicle superior d’educació primària veuran l’espectacle 'Bots pel canvi', de la companyia Basket Beat, un muntatge de petit format on es treballen diferents conceptes fent música en grup amb pilotes de bàsquet. La setmana que ve serà el torn dels alumnes de cicle mitjà, que podran gaudir de l’espectacle 'Ondina', un conte musicat i, a la vegada, un concert teatralitzat de Les Anxovetes amb l’objectiu d’apropar les havaneres als infants.

La proposta ‘Anem a escoltar música’ es tancarà amb l’espectacle 'De poetes cançonetes' de la companyia Toni Xuclà, que proposa un recorregut musical per les obres de poetes com Joana Raspall, Miquel Martí i Pol, Pere Quart o Enric Casasses.

‘Anem a escoltar música’ té per objectiu que l’alumnat de Banyoles i de la comarca del Pla de l'Estany visqui l’experiència d’assistir a propostes d’arts escèniques al llarg del curs escolar, així com fomentar l’interès per les arts en viu. A més, vol promoure la cultura com a factor d’inclusió social i propiciar la creació de nous públics en l’àmbit cultural, impulsant aliances entre els centres educatius i els equipaments d’arts escèniques. La proposta ‘Anem a escoltar música’ arriba just després de la campanya ‘Anem a veure teatre’, que ha comptat amb la participació de més de 3.000 alumnes.