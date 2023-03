«Podem patir un gran incendi que ho arrasi tot»

La sequera a Catalunya ha portat els boscos al límit. Amb la pujada de les temperatures, en qualsevol moment pot declarar-se un incendi de grans dimensions. Però no només això, sinó que el clima ja està complicant les tasques de prevenció que es realitzen cada hivern i dificultarà les tasques d’extinció. Ho expliquen responsables de bombers, agents rurals i del Departament d’Acció Climàtica.

La falta de pluges està comprometent diversos punts d’aigua que els bombers utilitzen per apagar focs: alguns estan secs perquè depenen de fonts naturals. D’altres d’aquests enclavaments imprescindibles encara tenen aigua, però si es continuen assecant, les tasques d’extinció encara seran més complexes. Davant aquest escenari, la conselleria ha hagut de redoblar esforços per traslladar aigua mitjançant camions fins a alguns d’aquests llocs. S’han contractat empreses privades a través de les diputacions o s’ha demanat a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que omplin aquestes basses.

L’estat dels boscos és el propici perquè aquest estiu es visquin incendis catastròfics. Una amenaça real a què posa paraules la directora general d’Ecosistemes Forestals de la Generalitat, Anna Sanitjas: «En poc temps podem tenir un gran incendi forestal que ho arrasi tot. La falta de gestió i la sequedat del sotabosc suposen una tempesta perfecta». Les dues responsables resumeixen el moment actual en dues paraules: «Emergència forestal».

Boscos estressats

Amb la sequera, la densitat del bosc es converteix en una lluita d’arbres i arbustos per acaparar cada gota d’aigua. Cal imaginar-se el 63,8% de Catalunya (l’actual terreny forestal) en aquest estat: «Tota la vegetació intenta succionar aigua del terra, i com que no plou, les plantes deixen morir una part de les seves branques per sobreviure. Aquestes branques són fatals perquè faciliten la propagació de les flames», descriu Miralles. «Hi ha massa zones amb dos o tres anys de sequera acumulats», afegeix Sanitjas. L’única esperança és que una primavera plujosa rectifiqui les actuals circumstàncies dels boscos. Si no, bombers i agents rurals tindran una campanya dura.

Ara mateix el nivell 2 del pla alfa està activat a 15 comarques, i aquest dimarts ja hi ha hagut tres incendis forestals (a la Selva del Camp, a Calafell i al Perelló), que anticipen el que pot passar quan la calor sigui més intensa. «Són focs intensos i que cremen de cua. Com que ara el terra encara no és gaire calent, els podem frenar, però quan les temperatures pugin, tot anirà a pitjor», explica Miralles.

Una vegada això passi, arribarà la cançó habitual de cada estiu, aquell recordatori que els incendis s’apaguen a l’hivern. ¿Però què s’ha fet durant aquest hivern a Catalunya? «L’hivern ho és tot i s’ha fet tant com s’ha pogut, però mai és suficient», afirma Miralles. Des del cos d’agents rurals, treballen en la prevenció durant tot l’any, però de les més de 25.000 accions del 2022, el 60% es van practicar fora de la campanya d’estiu.

Un dels mètodes que s’utilitzen per prevenir entre octubre i març són les cremes prescrites. Una feina que consisteix a calar foc a certes zones que segons els bombers han reverdit massa. S’elimina vegetació i es converteixen aquests espais en futurs punts claus per a les tasques d’extinció.

Aquest hivern se n’han pogut fer molt poques per culpa del clima: «Hem tingut una tardor molt seca i un hivern ventós, i això ha permès poques finestres de temps adequat per a la campanya de cremes habitual». A partir de març, com que comença la nidificació de moltes aus, també es limiten aquest tipus de treballs. L’ideal, asseguren Miralles i Sanitjas, seria que se n’haguessin fet més, però l’important és analitzar-ho amb perspectiva, més enllà d’un únic hivern. Aquest element de prevenció, per l’augment de les temperatures i l’alt risc d’incendi, cada vegada és més difícil de posar en pràctica.

Plans per talar i desbrossar a les Gavarres i el Montseny Gran part dels boscos catalans són privats. La directora general d’Ecosistemes Forestals de la Generalitat, AnnaSanitjas exposa que estan tan secs perquè s’ha fet poca gestió en els últims anys. La conselleria ha activat un projecte de prevenció amb una inversió de 70 milions durant quatre anys que inclouen plans per a massissos com el Montseny i les Gavarres, per saber en quines zones cal desbrossar, una tasca que també es veu condicionada per les limitacions per sequera contemplades en el pla Alfa. També s’han disposat subvencions per als propietaris de boscos. «Fins ara aquests treballs forestals eren poc sostenibles econòmicament, però ara hi ha demanda. Hem de ser capaços d’aprofitar aquesta fusta i així millorar la situació dels boscos», detalla Sanitjas



Inventari i mitjans

Es revisa l’inventari disponible en les estructures d’extinció: els bombers treballen en el manteniment dels camins que porten als punts d’aigua i es neteja la vegetació al voltant d’aquestes zones perquè siguin llocs segurs per als seus vehicles. A més, identifiquen ubicacions estratègiques de gestió, on hi pot haver una oportunitat per aturar un foc, per exemple amb l’aprofitament de les zones agrícoles discontínues. En aquests llocs es creen camins d’entrada adequats. La conselleria també es coordina amb les ADF perquè arreglin camins i per assegurar-los els materials necessaris. Aquest any s’han donat subvencions a pastors perquè els ramats pastin i eliminin vegetació. Aquesta mesura s’ha posat en marxa per exemple a Collserola, on aquest any l’ajuntament continua treballant per trobar un pastor.

Més consciència

Segons Sanitjas, cada vegada hi ha més sensació del risc en boscos i paratges naturals: «Ara com ara, molt poca gent té la idea d’organitzar una barbacoa al camp en ple estiu». «Les agrupacions juvenils -assegura- tenen molt assumit que si el nivell del pla alfa augmenta, poden quedar-se sense campaments». A la conselleria, consideren que s’ha treballat molt en aquesta línia perquè les causes dels focs siguin naturals i no per errors humans. Ara mateix, 9 de cada 10 focs són causats per l’activitat humana.

Jordi Tarradas: «Falta personal i temps per gestionar els boscos»

Gerent de BOSCAT. BOSCAT agrupa i organitza propietaris de boscos per prevenir incendis. La federació no ha parat de créixer en els últims anys: engloba 25 associacions de propietaris que posseeixen en total 250.000 hectàrees forestals.

Qui té un bosc, i per què?

Abans, la gent del sector primari. Ara és diferent: la gent els hereta i no sap què fer amb tant d’arbre. Els fa gràcia tenir-ho però no saben treure-li profit ni mantenir-ho. Per això va néixer la nostra federació.

Què opina del pla del Govern per gestionar els boscos?

És cert que mai s’havien fet inversions com aquestes. Han posat molts diners perquè fem treballs forestals, però els terminis i la burocràcia administrativa ho compliquen tot. Per poder rebre aquesta ajuda, hem d’anar presentant-nos a les convocatòries i fa falta demanar un permís ambiental que pot endarrerir-ho tot un any i ens pot deixar sense subvenció.

Quan ha rebut les últimes ajudes?

Les últimes no es van resoldre fins al febrer de l’any passat. Però encara que sàpigues que ja tens la subvenció concedida, no pots començar a talar d’avui per demà.

Per què?

No hi ha personal disponible. A l’estiu, els treballadors forestals treballen a les muntanyes, i a l’hivern, alguns se n’aniran a treballar a França perquè paguen millor. Abans estava molt mal pagat i molts d’ells van abandonar aquesta ocupació. Ara això ha canviat, es paga bé.

Quant es pot arribar a cobrar?

Uns 1.500 euros nets, tranquil·lament. Els preus han millorat, però l’obstacle és la duresa i la perillositat: té molt risc, hi ha accidents. A més, no saps quin dia podràs treballar perquè va en funció de la climatologia.

Podria ser una oportunitat per als joves?

La gent jove no s’incorpora, els catalans no volen treballar al bosc. La majoria de persones que contractem són migrants sense formació, però els estem ensenyant. Alguns treballen sense papers i caldria exigir a l’administració que no doni ajudes als que contracten en negre.

Vostè què en treu, de talar els seus boscos?

Personalment res, a part de gestionar el bosc i reduir el risc d’incendi.

I els ajuts, no els compensen?

Bé, amb l’ajuda i el que ens paguen per la fusta recuperem les despeses. Els diners que guanyes serveixen per completar el que no t’han subvencionat, però molts cops hi perdem diners. Assumim riscos que no assumiria cap companyia. Invertim en màquines de 300.000 euros que es poden espatllar al cap d’una setmana. Treure beneficis és molt difícil.

Però el preu de la fusta ha millorat.

Sí, aquest últim any, amb la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica, sí. Però venim d’anys molt dolents i el sector ja està destruït. No pots fer tornar a la gent com qui obre una aixeta. Costarà de recuperar, però pot ser que estiguem davant una oportunitat per recuperar el sector.

És un «ara o mai»?

Segurament, però tampoc et pensis. La fusta es paga millor, però tampoc n’h iha per tirar coets. Tenim poques setmanes a l’any per a aprofitar la fusta.

A l’hivern, sobretot.

Hivern i gràcies, diria jo. A més, ara, amb el pla Alfa, a moltes zones ja no podem treballar. De febrer a juny hi ha restriccions ambientals per la nidificació dels ocells. Només ens queden novembre, desembre i gener, i quan no plou o neva. Ara hem cobrat ajudes, però és quan hem de parar.

Llavors, quan faran les tales ntonces, de les subvencions que han rebut?

No ho sabem. El termini que tenim és fins a setembre o octubre. Però exigim pròrrogues per a poder executar aquests treballs. Hi ha moltes ajudes, però poca gent i poc temps.