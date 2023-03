Quines són les professions del futur? Quins són els possibles camins que s’obren per als nous estudiants? Quins coneixements i quines habilitats necessitaran per adaptar-s’hi? Aquestes seran algunes de les qüestions que s’abordaran, amb una perspectiva multidisciplinària, en la jornada Quina formació per al futur? Nous coneixements, noves professions, que organitzaran conjuntament Diari de Girona i la Universitat de Girona el proper 29 de març. La jornada se celebrarà de set a nou de la tarda a la sala de graus Pep Nadal de l’edifici de Sant Domènech, i comptarà amb ponències de professorat de diferents àrees de coneixement.

El rector de la UdG, Quim Salvi, serà l’encarregat d’obrir la jornada i de donar la benvinguda als assistents. A continuació, hi haurà ponències de professorat de diferents àrees amb la moderació de Judith Tortajada, estudiant de la UdG, que anirà donant pas a les diferents intervencions. De l’àmbit de les Ciències Socials, intervindrà Albert Sabater, doctor en Estadística Social, Censos i Enquestes, professor Sociologia, director de la Càtedra-Observatori d’Ètica en intel·ligència Artificial de Catalunya i coordinador d’Estudis del Màster en Economia. Per parlar de les Humanitats es comptarà amb la presència de la doctora en Filosofia Carla Carreras, professora i investigadora de projectes com Filosofia 3/18 (Phylosophy for Children), didàctica de la Filosofia i el pragmatisme nord-americà. El doctor José Antonio Donaire aportarà la perspectiva del Turisme, ja que ha estat director de l’Escola Oficial de Turisme de la Generalitat i director de l’Insetur. Del camp de la Tecnologia, hi participarà el doctor Joaquim Meléndez, que realitza la seva recerca sobre els mètodes de gestió de dades per als processos de supervisió i presa de decisions. La representant de l’àrea de Ciències Bàsiques serà la doctora Mònica Iglesias, professora de la Universitat i investigadora del grup de recerca de Química Analítica i ambiental. Per parlar de tot el relacionat amb les Ciències Aplicades hi haurà la doctora en Geografia Carolina Martí, especialista en Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient. Finalment, des de l’àmbit de Ciències de la Salut es comptarà amb la intervenció de la doctora Cristina Bosch, infermera i màster en Medicina Tropical i salut internacional. La clausura de l’acte anirà a càrrec del director de Diari de Girona, Josep Callol.