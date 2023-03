El director de l'aeroport de Girona, Vicent Pallarès, ha apostat per obrir-se a destinacions espanyoles, com ara Madrid o Sevilla. "Fins fa poc, érem l'únic aeroport de l'Estat on tots els vols eren internacionals", ha explicat el director en una roda de premsa feta aquest divendres.

L'aeroport de Girona mantindrà el nombre de rutes previstes per aquesta temporada d'estiu en 38 destinacions, el mateix nombre que l'any passat. Malgrat tot, Pallarès recorda que aquesta decisió recau en les companyies aèries.

Per altra banda, el director ha avançat que hi ha negociacions entre les administracions locals i noves companyies per obrir nous vols a l'aeroport de Girona, que podrien començar a operar a partir del 2024.

Connexions a ciutats espanyoles

Vicent Pallarés ha destacat que l'aeroport de Girona només té, a dia d'avui, una ruta nacional: el vol de Girona a Santiago de Compostel·la. Això fa que durant "molt de temps" l'aeroport de Girona hagi estat l'únic de l'Estat on totes les rutes eren internacionals. Per això apunta que un nínxol de mercat de l'aeroport són les connexions amb ciutats espanyoles com ara Madrid, Sevilla o Bilbao.

El director de l'aeroport de Girona creu que aquestes connexions serien "molt rendibles" per a les companyies i "dinamitzarien l'economia" del territori. Ara, però, està en mans de les aerolínies que apostin per aquests mercats.

Negociacions obertes

Mentrestant, Pallarés ha avançat que està en contacte amb les administracions locals per aconseguir una major activitat de la terminal gironina. De moment ja han passat tota la documentació que tenen de aerolínies "predisposades" a operar des de Girona i les possibles connexions que es podrien oferir.

Vicent ha afirmat que a FITUR ja es van fer les primeres reunions entre les administracions i noves companyies perquè operin des de Girona i ara està a les seves mans que aquestes "negociacions" que hi ha obertes acabin a bon port. Tot i així, si aquestes trobades es materialitzen en noves connexions i companyies, no serien una realitat fins l'estiu del 2024, ja que les aerolínies programen sempre a un any vista.

Noves rutes per dinamitzar l'aeroport

El director de l'aeroport gironí també s'ha referit al poc ús que en fa el públic local d'aquesta infraestructura. Segons un estudi encarregat per la Taula Gironina del Turisme i elaborat per la UdG, destacava que és un aeroport molt utilitzat pels turistes i visitants, però molt infrautilitzat pel públic local. Vicent Pallarés ha recordat que hi ha "una àmplia oferta de rutes" i atribueix aquestes xifres a "la decisió final de l'usuari", però no per una manca d'oferta de vols.

Malgrat tot, considera que per "trencar la dinàmica" es podrien programar noves rutes, ja que les que hi ha actualment "són històriques" i no atrauen al públic local. En aquest sentit, el director de l'aeroport ha recordat que aquest any hi ha una oportunitat per obrir noves destinacions ja que Aena ha aprovat un incentiu per aeroports de menys de tres milions de passatgers anuals (on s'hi pot adherir el de Girona) en què es bonifica el 100% de la taxa que la companyia paga per passatger per cada destinació nova o si s'amplia l'oferta de seients d'una ruta ja existent.

Els vols de l'estiu

El dissabte 25 de març l'aeroport de Girona arrencarà oficialment la temporada d'estiu i això implica un major nombre de vols que es programaran des de la terminal gironina. El director de l'aeroport, Vicent Pallarés, ha recordat que la programació "creix progressivament" igual que també ho fa la temporada turística a la demarcació de Girona.

D'aquesta manera, durant els mesos de març, abril hi haurà 14 rutes. Al maig s'hi incorporaran els vols xàrter i a partir del juny Ryanair tindrà dos avions de base a la terminal gironina i oferirà 29 rutes. A partir del juliol, però, aquesta programació encara creixerà més fins arribar a les 38 rutes, les mateixes que hi havia l'estiu passat, amb un tercer avió de Ryanair fent base a Girona.

Malgrat tot, Pallarés ha assegurat que aquest estiu serà "una bona temporada" i preveuen tancar el 2023 amb un increment del 12% de passatgers respecte a aquest any. Malgrat tot, encara no s'arribaran als mateixos nivells del 2019, abans de la pandèmia. Tot i així, Pallarés destaca que el més important és aconseguir que els avions que volin de Girona vagin plens. Les previsions que té Aena a dia d'avui apunten cap a aquest horitzó.

Al mateix temps, el director de l'aeroport ha assegurat que els vols que hi havia durant aquest hivern "s'han consolidat" amb ocupacions que oscil·len el 85 i el 90%. El director ha assegurat que es tracta d'un nivell "molt bo" de passatgers en els avions que hi havia en circulació que permet donar el missatge a les aerolínies que els vols funcionen durant els mesos d'hivern.