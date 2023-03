Es disparen les estafes informàtiques i creixen les violacions

Les violacions són juntament amb les estafes informàtiques els delictes que van anar més a l'alça durant l'any passat.

Així ho certifica el Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior referent al 2022. Els delictes sexuals i el cibercrim continuen, per tant, al capdavant de les infraccions pel que fa al seu creixement.

D'agressions sexuals amb penetració se'n van denunciar 71 durant el 2022. Això suposa un 36,5% més que el 2019, any de referència prepandèmic. En aquell període, la policia en van tractar 52 casos. El conjunt dels delictes sexuals, com ve passant des de fa uns anys, van seguir el seu ritme ascendent. Se'n van denunciar 364, un 23,8% més que abans de la pandèmia. El 2019, se'n van conèixer 294 casos. S'ha de dir que en aquest conjunt de delictes hi ha des d'agressions amb penetració o no, abusos i d'altres infraccions penals de caràcter sexual.

Les darreres setmanes aquest tipus de delictes han centrat novament l'actualitat, ja que s'han conegut diversos fets relacionats amb menors i referents a agressions sexuals. Un dels últims és el cas de quatre menors que són investigats una suposada agressió sexual a una nena de 13 anys a Salou. Dos dels investigats han ingressat a un centre de menors.

La reforma de la "Llei del només sí és sí" també ha contribuït aquests dies a posar el focus en aquests temes. Una llei que inicialment establia un únic delicte, el d'agressió sexual independentment de si va haver-hi violència o no i que ara es podria canviar a causa de diversos canvis en condemnes.

La cibercriminalitat, al centre

Les dades sobre infraccions penals relacionades amb cibercriminalitat són novetat del Balanç del Ministeri de l'Interior. Per primer cop es donen dades sobre aquesta casuística del ciberespai i que pateixen molts ciutadans. Es tracta també d'una forma de criminalitat que sembla no tenir aturador. El conjunt dels ciberdelictes van créixer un 59,8% durant l'any passat. Això suposa 7.097 infraccions penals respecte a les 4.442 del 2019. La pandèmia va fer enfilar aquest tipus de delictes comesos a Internet de forma estrepitosa i segueixen sense aturar-se. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2021, també s'hi pot veure que hi ha hagut un creixement, en aquest cas del 26,2% (5.624 infraccions).

Les estafes informàtiques són les reines de la cibercriminalitat i afecten molts ciutadans. Només l'any passat se'n van denunciar 6.809 casos, això suposa un 58,9% més que el 2019. Els experts treballen per frenar-les i també es fa molta pedagogia per alertar, sobretot des dels cossos policials i organismes especialitzats en els ciberdelictes, i evitar que succeeixin.

Alerta amb les baralles

Les baralles entre diverses persones -més de tres- amb objectes perillosos i lesions greus també són motiu de preocupació perquè cada cop hi ha més casos. Alguns d'elles són amb arma blanca i, per tant, poden suposar greus problemes i ferits. Durant l'any passat es van registrar 495 casos, un 13% més que el 2019 (438). Aquestes preocupen especialment als Mossos d'Esquadra que es troben que cada cop més hi ha enfrontaments que inclouen armes blanques.

Els homicidis dolosos i assassinats consumats són també un tipus de fet que segueix pujant, un 25% si tenim en compte el 2019 prepandèmic. El 2022 va tancar amb 10 casos.

Un dels que va ocupar més titulars del 2022 és el que va protagonitzar un oligarca rus. Va produir-se a Lloret i és un doble assassinat. Va tenir lloc el 18 d’abril i tot apunta que l'oligarca de 55 anys va matar la seva dona de 53 i la seva filla de 18 i després es va suïcidar penjant-se d’una barana del jardí de la finca. Pels Mossos es tracta d'un cas de doble assassinat per violència masclista.

Menys robatoris en domicilis

Un altre tipus de delicte que preocupa molt a la ciutadania són els robatoris, siguin en domicilis o amb violència i intimidació per exemple a la via pública.

Els robatoris amb força a domicilis van patir una davallada considerable el 2022 respecte al prepandèmic 2019, de prop del 25%. Se'n van denunciar 2.729 casos quan el 2019 s'havien conegut 3.630. També van baixar els robatoris d'aquest tipus en establiments i sumats als de domicilis, van baixar un 21,8% situant-se amb 3.789 fets coneguts.

Els atracaments -robatoris amb violència i intimidació- també van recular durant l'any passat i la policia va rebre 1.012 denúncies referents a fets ocorreguts a la província de Girona. Això és un 8,7 menys que el 2019.

El tràfic de drogues també és un delicte que a les comarques de Girona malauradament es troba força arrelat, sobretot pel cultiu o venda de marihuana. L'any passat va tancar amb 449 casos, un 3,5% més que el prepandèmic 2019. Durant la pandèmia va recular molt aquest delicte, ja que el seu transport i venda eren molt més complicats pels delinqüents.

Els furts també ocupen bona part de la feina policial ja que se'n denuncien molts casos. Ja sigui de mòbils, roba i diversos tipus d'objectes, hi ha lladres que tenen aquesta activitat com a mouds vivendi. La policia va gestionar 13.321 casos el 2022, un 7,4% més que feia quatre anys.

Finalment, a destacar que el robatori de vehicles també segueix a l'alça i que el 2022 se'n van conèixer 587 casos, un 3,5% més.

A tota la província la criminalitat va créixer un 4,5 el 2022, arribant a les 47.274 infraccions penals. Mentre que si es compara la casuística del 2021, això suposa un 20,1 més.