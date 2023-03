La xifra de gironins a l’estranger s’ha duplicat en una dècada

El nombre de gironins que resideixen -almenys de forma oficial- a l’estranger s’ha duplicat al llarg de l’última dècada. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a 1 de gener de 2023 sumaven 33.387 persones, mentre que fa deu anys, l’any 2013, ascendien només a 15.340. Per tant, la xifra s’ha incrementat un 117% en aquests deu anys, tot i que no ha deixat de créixer des de 2009, que és la data fins la qual arriben les xifres de l’INE. França, Alemanya i el Regne Unit són els països que compten amb més gironins residint-hi.

La quantitat de gironins que opten per fer les maletes i residir a l’estranger no ha deixat d’incrementar-se des de la crisi econòmica de 2008, quan molta gent -de Girona i de la resta d’Espanya- va decidir marxar a l’estranger amb l’esperança d’aconseguir un millor futur laboral. De fet, l’any 2009, que és quan s’inicien les dades de l’INE, eren 10.264 les persones de Girona registrades en el Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE). Quatre anys després, el 2013, ja sumaven 15.340 persones, i des de llavors fins a l’actualitat s’ha més que duplicat, arribant als 33.387 gironins o gironines inscrits com a residents a l’estranger.

Un creixement continuat

Tot i que el creixement es va alentir durant la pandèmia, la xifra no ha disminuït en cap moment. En l’últim any (és a dir, de 2022 a 2023), la xifra de gironins a l’estranger ha crescut un 3,17%. Aquest increment és molt superior a la mitjana espanyola, ja que durant aquest mateix període el nombre d’espanyols a l’estranger ha crescut només un 1,7%. Per tant, el percentatge d’emigrants gironins és pràcticament el doble que la mitjana estatal.

Cal tenir en compte que, entre els gironins residents a l’estranger, hi ha persones nascudes a Girona que han decidit emigrar, però també persones originàries d’altres països que van viure a la província de Girona, van obtenir la nacionalitat i, al cap d’un temps, van decidir tornar al seu país d’origen.

Per països, el que compta amb un major nombre de gironins -cosa lògica, per la seva proximitat- és França, on resideixen 9.712 persones procedents de Girona. En total, França acull un gairebé un terç (concretament, un 29%) dels gironins que resideixen a l’estranger.

A continuació hi ha altres països europeus propers, com ara Alemanya (4.427 gironins), el Regne Unit (3.031), Suïssa (1.860) i Bèlgica (1.789). A partir d’aquí, ja s’ha de creuar l’oceà atlàntic, ja que les següents posicions les ocupen Argentina (amb 1.757 gironins que hi resideixen) i els Estats Units (1.457).

Altres països destacats

El llistat continua -ja per sota el miler de gironins residents- amb Andorra, que en comptabilitza 829, Xile (799), Mèxic (629), Països Baixos (624), Brasil (475), Uruguai (455) i Gàmbia (422). La comunitat gambiana de les comarques gironines és especialment important, de manera que una xifra tan elevada es deu, molt probablement, a membres d’aquesta comunitat que, després d’un temps vivint a Girona, van decidir tornar al país africà.

Més enrere se situen Itàlia, on hi ha inscrits 352 gironins com a residents, República Dominicana (345), Colòmbia (331), Equador (321), Cuba (288), Veneçuela (279), Bolívia (257), Austràlia (203), Canadà (190), Marroc (175), Suècia (173), Perú (153) i Portugal (108). La resta de països compten amb menys d’un centenar de gironins cadascun.