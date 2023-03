El Codi Civil actual no permet el registre al llibre de família els nadons que han mort entre els sis mesos d’embaràs i el naixement. Fa anys que diverses associacions d’afectats d’Espanya lluiten perquè això canviï, entre les quals hi ha l’entitat gironina Bressols, que n’és la impulsora.

La psicòloga Natàlia Artigas, membre de l’organització, es mostra optimista ja que hi ha hagut diversos moviments perquè la llei contempli aquests casos. Concretament, han presentat esmenes a la nova llei de famílies aprovada pel Congrés dels Diputats perquè les famílies que han patit aquesta mort perinatal puguin inscriure els seus fills. Artigas explica que hi ha «bona predisposició» per parts els partits polítics i confia que les esmenes s’acceptin aquest any.

De forma paral·lela, des de les associacions també reclamen que, en aquests casos, la baixa de maternitat no sigui exclusiva de la mare, sinó que també en pugui gaudir l’altre progenitor. Finalment, reivindiquen que tots els hospitals actualitzin els protocols per abordar les pèrdues perinatals.