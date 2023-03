El dispositiu de doble carril de sortida de Ripoll en direcció sud que els diumenges s’instal·la a l’inici de la carretera C-17 des de la rotonda de Cal Déu fins al desdoblament de la via a l’antiga colònia del Roig, s’ha convertit en un parany més per als vehicles que volen entrar al nucli urbà des de la variant. El tancament de l’entrada nord per als conductors que arriben a Ripoll des de Campdevànol o la Vall de Ribes, els obliga a fer tota la variant fins a l’entrada sud, però arran del dispositiu aquest trajecte es perllonga uns centenars de metres més fins a la rotonda d’Agafallops.

La tarda del passat diumenge, el tram on operaris del Servei Català de Trànsit instal·len senyalització per desdoblar la carretera en sentit sud, escanyant alhora el carril de pujada, era un caos pel nombre de cons que els mateixos cotxes havien fet caure i que ningú tornava a situar a lloc. La problemàtica es perllonga des d’inicis de 2017, perquè tècnics del mateix govern català responsables del trànsit consideren que és un mecanisme de fluïdesa que alleugereix la circulació dels vehicles que conflueixen a la carretera C-17 des de les dues Valls del Ripollès, però també dels que provenen del municipi. L’Ajuntament de Ripoll ha presentat diverses queixes en els últims anys per trobar una alternativa a aquest operatiu, però de moment persisteix un model que lluny d’acabar de trobar el seu encaix, continua generant crítiques i dificultats pels usuaris d’aquella via. La Junta de govern local del consistori ripollès ha elevat paral·lelament aquesta setmana una queixa al Departament de Territori de la Generalitat, per les llagues cues que havia patit la variant de la C-17 durant l’última setmana. A banda de les obres de la rotonda nord que s’està construint, treballadors de manteniment han fet coincidir en el temps una tala d’arbres propers a la carretera, comportant unes retencions superiors a mitja hora. L’equip de govern de Ripoll considera que aquest fet ha estat degut a la descoordinació entre els diferents serveis de la Generalitat, i que superen a bastament els talls puntuals de trànsit que ja hi havia previstos per les obres prèviament planificades.