L’estiu passat el Consell Comarcal del Ripollès ja va impulsar el disseny i la col·locació de senyalització pensada especialment per als ciclistes. Ara, aquesta senyalització s’ha desplegat al llarg del tram ripollès de la collada de Toses (N-260), des de Ribes de Freser fins al límit amb la Cerdanya.

«Des del Consell Comarcal es valora la importància del turisme esportiu per al Ripollès i els atractius que tenen les nostres carreteres per a la pràctica del ciclisme. És per aquest motiu que es vol vetllar i posar-li més facilitats», assegura el Consell Comarcal del Ripollès en un comunicat.

Aquesta senyalització consta d’uns rètols d’inici amb el nom del port, l’altitud, el pendent mitjà, la distància fins al final del cim i l’altitud de la meta. Posteriorment, a cada punt quilomètric hi ha una fita que indica la distància fins al cim i el pendent durant el quilòmetre següent. Per acabar, un cop al final de la ruta, hi ha un rètol amb el nom del port i l’altitud assolida. En total, la senyalització de la collada de Toses consta de 23 senyals intermedis, a més del d’inici i el del final de la ruta. Segons detallen des del Consell Comarcal, el cost d’aquesta actuació ha estat d’11.970 euros.

L’estiu passat ja es van col·locar aquest mateix tipus de senyals per a ciclistes a cinc ports de muntanya. Llavors les carreteres escollides van ser el collet de les Barraques, el coll de Burgarès des de la colònia Estabanell, el coll de Jou des de Ribes de Freser, el coll de Jou des de Sant Joan de les Abadesses i el port de Vallter, que ja va senyalitzar mesos enrere Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya però de manera coordinada amb el Consell Comarcal del Ripollès.